E Freideg befaasst sech d'Regierung mam neien Expertenavis iwwert d'Impfflicht géint de Coronavirus. D'Wëssenschaftler plädéieren elo just nach fir eng verflichtend Impfung fir jiddereen iwwer 50, fir och op de schlëmmsten Zenario preparéiert ze sinn. Ob d'Regierung dat haut nach sou "alternativlos" gesäit wéi am Januar oder ob den Zuch politesch gesinn elo fort ass, bleift ofzewaarden. E Commentaire vum Claude Zeimetz.

Antëscht hu Länner wéi Éisträich déi allgemeng Impfflicht schonn nees zréckgezunn nodeems sech och de Succès a Grenze gehalen huet. An Däitschland ass se duerch de Bundestag gefall. An och zu Lëtzebuerg ass d'Grondhaltung haut [7.7.2022] eng ganz aner wéi nach am Wanter. Vun de Regierungsparteien hate besonnesch déi Gréng an déi Liberal sech géint déi zréckhalend Haltung vun de Sozialisten en Faveur vun der Impfflicht positionéiert mat un der Spëtzt dem Staatsminister Xavier Bettel, deen déi éischt Recommandatioune vum Expertegrupp op der Chamberstribün carrement als "alternativlos" duergestallt huet. Wann dat Uganks dës Joers richteg war, dierft et haut also och net anescht sinn. Soss hätten d'Experte sech och gläich den iwwerschafften Avis, deen d'Regierung gefrot huet, kënne spueren. Mä d'Premierspartei huet haut keng ofschléissend Meenung. An net nëmme si.

Den neien Avis ass vill méi nuancéiert, wéi dee leschten, dat stëmmt. Et ka kee méi hoffen, datt d'Impfung d'Enn vun der Pandemie bedeit. A leider loossen och adaptéiert Vaccinen nach ëmmer op sech waarden. Notamment dowéinst schwätzen d'Experte sech och majoritär net fir eng Impfflicht fir d'Santéspersonal aus. An och 30.000 Leit iwwer 50 Joer hu bis elo nach keen Impfzenter vu banne gesinn. Dës riskéieren awer, an den A vun den Experten, mat enger Covidinfektioun de Gesondheetssystem sou ze belaaschten, datt et op Käschte vun der Allgemengheet geet. Déi grouss Fro bleift: Wéi si no sou laanger Zäit vun der Impfung iwwerzeegen? Wou d'Zuel vun den éischten Dosissen all Dag héchstens am zweestellege Beräich ass a souguer den Interessi vun den iwwer 80 Joer ale Persoune fir en zweete Booster bis elo moderat war. A wéi wëll Lëtzebuerg et fäerdeg bréngen, wat anerer net konnten, datt d'Impfflicht och wierklech hir Friichten dréit?

Et gehéiert och zu der Wourecht, datt mer mat zimmlech grousser Sécherheet net ouni Mask an ouni déi eng oder aner sanitär Mesure duerch de Wanter komme wäerten. D'Impfflicht als Fräifaartsschäin fir e Liewen ouni Restriktiounen duerzestellen, wier genee sou falsch, wéi se guer net ze consideréieren.

D'Diskussioun tëscht de Koalitiounspartner dierft alles anescht wéi einfach ginn. Mä um Enn si si et awer a keen aneren, déi elo politesch tranchéiere mussen. Fir datt d'Impfflicht fir dëse Wanter nach eppes bréngt, misst se elo sou séier wéi méiglech gestëmmt ginn. D'Regierung muss also elo zu engem Ament iwwert en déifgräifenden Aschnëtt an d'Grondrechter befannen an deem d'Krankheet fir vill Leit hire Schrecke verluer huet. D'Impfflicht ass a bleift eng präventiv Mesure op enger hypothetescher Entwécklung. Dat war och schonn am Januar gewosst. Wa mer bis an der nächster schlëmmer Well sinn, dann ass et ze spéit, do hunn d'Experten keen Zweiwel dru gelooss. A wéi huet och schonn de bekannten däitsche Virolog Christian Drosten ganz fréi an engem vu senge reegelméissege Corona-Updaten um NDR zitéiert "There is no glory in prevention". Also et kritt ee keng Unerkennung fir seriö a gutt präventiv Aarbecht. De Problem ass, Politiker maachen hir Decisioun gär vun der Unerkennung vum Walvollek ofhängeg. Dohier warscheinlech och der CSV hire Sënneswandel. Si, déi nach am Wanter vehement fir eng allgemeng Impfflicht fir all Erwuessene waren, sinn elo dogéint, obwuel d'Wëssenschaft eppes aneres seet. Dat ass wuel deen neie Pragmatismus, wéi een och bei der Atomenergie ze lescht gesinn huet. Oder solle mer soe Populismus?

D'Regierung wier an der Flicht, hir Responsabilitéit z'iwwerhuelen, huet de Spezialist fir Infektiounskrankheete Gerard Schockmel der Politik d'Messer op d'Broscht gesat. Hien huet sech och iwwert déi wéineg Wäertschätzung beschwéiert, déi d'Politik de Wëssenschaftler entgéint bruecht hätt. Wéi seriö d'Regierung d'Experte wierklech hëlt, wäert am Endeffekt och vun hirer Decisioun iwwert d'Impfflicht ofhänken.