Mir kommen an de Schweess - net nëmmen déi nächst Deeg, mee am Allgemengen. De Klimachangement weist säi richtegt Gesiicht a beweist eis dëser Deeg, datt d'Natur nach ëmmer d'Soen huet. Mee wat këmmert dat eis - näischt respektiv net vill - Aen zou a weider - mee da riicht an d'Mauer, seet de Roy Grotz a sengem Commentaire.

Commentaire vum Roy Grotz

Et ass Krich an der Ukrain, d'Bëscher brennen am Süden, d'Sahara-Hëtzt kritt och d'Lëtzebuerger un d'Schweessen - a wat maachen d'Politiker dëser Deeg?

D'Fraktiounen zéien houfreg a verléift an hir eege Politik hire Bilan, zerwéieren der treier Press eng kill Kippchen an e Schnittchen a maache sech da mam Elektro-Auto vive an d'net méi sou kill Bierger oder an de Süden op d'iwwerfëllt Plage. Et ginn der souguer - Politiker an och aner Leit - déi souguer zu zeg Dausenden de Fliger huelen - Haaptsaach fort.

De Stress hannert sech loossen, d'Pandemie-Restriktioune vergiessen, de Krich ausblennen an net un de Wanter denken, wou jo de Gas anscheinend knapp gëtt a mer eis sollen drop astellen ze spueren.

Mee wat këmmert dat eis lo? No der Vakanz kënne mer eis jo ëm déi dote Froe këmmeren.

Et ass genee wéi mat der grouss annoncéierter Steierdebatt dës Woch an der Chamber: iwwer laang Méint preparéiert; en Donneschdeg dann duerch den iwwervolle Chamber-Programm gebaatscht - sech nach emol felicitéiert, datt mer iwwer all steiertechnesch Inegalitéiten an Ongläichheete geschwat hunn, dann d'Luuchten aus an hoffentlech ass d'Debatt fir d'Rentrée vergiess.

Esou eng Politik ass hiren Numm net wäert - eng Debatt iwwert d'Steieren no e puer Stonnen ofzewiergen an ze soen, "gutt, datt mer driwwer geschwat" hunn, ass dem Parlament onwierdeg.

Genee sou onwierdeg, wéi et den ugeschwaten zegdausende Vacancieren egal ass, wat et heescht, responsabel mat de Ressourcen ëmzegoen oder sech nach un de Motto vun der Pandemie ze erënneren, "de Covid léiert eis de fräiwëllegen a bewosste Verzicht".

Vergiess et!

Da sti mer nees ewell nuets a meterlaange Schlaange virum Check-In wéi Sängerinnen ze schweessen, verfluchen, datt net genuch Personal méi um Fluchhafe schafft, bekloen eis iwwert d'Afenhëtzt op der Destinatioun a sinn awer glécklech, fir sech dësen "revenge travel" - wéi den aktuellen Rees-Trend heescht - geleescht ze hunn.

Mir hunn definitiv näischt geléiert a liewe genee sou ouni Suerge weider, wéi mer et ëmmer gemaach hunn a gare la Box do kënnt een, dee mir wëll Restriktiounen opzwéngen a vun "overshoot day" braddelt - ma geet et dann?

Mee d'Natur ass a wäert duerch hir onbestiechlech Klima-Ambassadeure wéi Dréchenten, Stierm an Iwwerschwemmunge weisen, wie Recht huet: de Mënsch a sengen ale Verhalensmusteren, dee vun nohaltegem Konsum näischt wëll wëssen oder awer déi Leit, déi wëssen, datt eis ökologesch Empreinte vill ze grouss ass an datt d'energetesch Prekaritéit an d'Klimaflüchtlinge Realitéite sinn, déi een net kann ausblennen, mee deenen ee muss politesch Decisiounen entgéintsetzen.

2035 - dat ass nach laang, bis de Verbrennungsmotor, sécher mat villen Exceptiounen, verbuede gëtt - a bis dohinner wëlle mer dach nach fräi an am beschte staatlech mam Tankrabatt subsidéiert mat 180 an d'Vakanz jauwen.

Klima-Justiz gesäit anescht ass - eng zukunftsgeriicht Politik mat Geescht an Ambitioun och - mee d'nächst Joer si jo Richtungswalen an d'Parteie wäerte sech all dëst jo sécherlech dach op de Fändel schreiwen - mee mat polemeschen Iwwerpopulations-Fantasien an dem populistesche Logements-Problem si sécher méi Stëmmen ze fänken.

Mee warscheinlech ass dann de Politiker d'Haut méi no wéi d'Hiem - an dat sinn d'Sëtz an der Chamber an e kamoude Stull an der Regierung.