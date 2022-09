D'Parteie lauden de Walkampf an, kee soll geschount ginn an d'Koalitiouns-Raison vun der Dräier-Regierung dierft och geschwënn dem Passé ugehéieren - d'Superwaljoer annoncéiert sech massiv virum Ausgang vun der Tripartite matzen an Zäiten, wou Krisen an Ängschten d'Ambiance bestëmmen - mä dovunner soll sech d'Politik net leede loossen, seet de Roy Grotz a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Roy Grotz

Well mam Kompass op d'Walen orientéiert, léisst ee sech séier derzou verleeden, fir dem Wieler Kaddoen ze verspriechen, déi herno net ze hale sinn.

Den Tom Oberweis huet am Numm vum Patronat en Dënschdeg de Moien op eiser Antenn der Politik de gudden Tuyau ginn, och an der Tripartite net op deier Walkaddoen ze setzen - wat wëll heeschen, datt d'Politik brav all Index-Tranchë wéilt aus bezuelen - op d'mannst mat nach emol Plus 2,5% an der Pai bäi, kuerz éier mer an d'Walkabinne ginn. Mat engem Rezessiouns-Wanter, dem Abroch vun der Kafkraaft, héijer Inflatioun a massiven Haussë fir Stroum- a Gas-Rechnungen ass de Wee ewell virginn, wéi d'Regierung Bettel wäert wëlle Politik maachen.

Minimal Accorden an der Tripartite fannen, a bei allem, wou couragéiert Handele gefuerdert ass, op d'EU verweisen - genee wéi beim timiden, minimalistesche Virgoen, wat d'Energiespuermesuren uginn, déi d'Piraten ewell als opportunisteschen "Refus de travail" vun der Regierung bezeechent hunn.

Sou Wierder sinn haart, mä där doten Accusatiounen an d'Hiweisen op d'Inaktivitéit vun der Regierung wäerten déi nächst Méint Héichkonjunktur hunn.

Mä d'Wieler loosse sech net mat Phrasë blenden, kucken, wat nach déi nächst Méint politesch decidéiert gëtt a wäerten de Parteien hir Stëmm wéinst Courage ginn a net wéinst dem Kapp-an-de-Sand-Stiechen - duerfir gëllt et och d'Walprogrammer mat der Lupp ze liesen an net nëmmen op d'Käpp ze setzen, déi sech elo ewell äerdeg op all Dëppefest beim Grill quëtschen.

Sinn et also haart politesch Fakten, déi Iech guidéieren an Ärem politesche Choix zum Beispill, wat geleescht gouf, fir d'Logementskris oder d'Pandemie z'affrontéieren, d'Verfassung ze reforméieren oder nei Betriber op Lëtzebuerg ze bréngen oder awer d'kleng a grouss Polit-Affären a méi oder manner planetaresch Krisen, déi mer zesummen déi lescht Méint erlieft a matgemaach hunn..?!

Sou wéi zum Beispill d'Repercussioune vum Krich an der Ukrain, déi jiddereen a sengem Portmonni fillt,

- d'ofgeblose grouss Steierreform,

- d'Verréckele vun Indextranchen,

- d'juristesch a prozedural Streidereien ëm d'Milliounegeschäft Superdreckskëscht, Weekend- an

- Gaardenhaisercher mat den entspriechenden Demissiounen,

- de parlamentareschen Hin-an-Hier ëm d'Impfflicht,

- den Tankrabatt, deen déi Gréng am léifsten direkt ad acta geluecht hätten,

- den CSV-Frëndeskrees-Cabaret mat uschléissender Grënnung vun enger neier politescher Formatioun,

- d'Staatsminister-Copy-Paste-Plagiats-Explikatiounen,

- d'Mobbing-Reprochë géint d'Ex-Liberal-EU-Deputéiert Semedo,

- d'Waringo-Haff-Reform oder

- d'radikaliséiert Impfskeptiker, déi en déiwe Gruef an der Gesellschaft hannerlooss hunn?

All dës Evenementer guidéieren eis an hu mer am Hannerkapp, wa mer déi nächst Méint mat schéine Parollen ëmgaachelt ginn - "et kascht, wat et kascht" war emol de Motto - hoffe mer, datt d'Staatskeesen herno net ze eidel sinn, fir sech nach kënnen eisen All-inklusive-Sozialsystem ze leeschten - d'Sozialpartner mussen hir Responsabilitéit vum nächste Weekend un an deem Sënn huelen, an da wësse mer, wat d'Pond Kiischten ze kaschten huet.