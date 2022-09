D'Naturschutzgesetz, dat déi nei Ëmweltministesch versprach huet ze änneren, beschäftegt net just eis, mee an der Tëscht och d'Deputéiert.

D'Verwaltungsgeriicht hat nämlech virun der Summervakanz an engem Urteel festgehalen, dass de Ministère géint eis Verfassung géing verstoussen, well sech ze strikt un de Gesetzestext gehale géif. Klengt komplizéiert, et ass et awer u sech net!

Commentaire vum Monique Kater

Seet iech den Numm "Jang vun Hëpperdang" eppes? Wuel kaum, well de Jang ass e fiktive Personnage, deen eise Chef ëmmer dann aus dem Tirang hëlt, wann en engem wëllt soen, dass säi Reportage näischt war. Am Sënn, dass mer d'Saach schlecht erkläert hätten a keen eppes verstanen hätt.

Et geet hei ëm en Urteel, an deem d'Verwaltungsgeriicht dem Ëmweltministère seet, dass et falsch ass, am "Fall X" den Ëm- an Ausbau vun engem Haus an der Gréngzon ze verbidden! Dat klengt elo vläicht harmlos, ass et awer net. Well wat där Koppel, déi sech viru Geriicht gewiert huet, geschitt ass, ka jiddwerengem vun eis och passéieren.

Mee wéi soll een engem Bierger eppes erklären, wat ee selwer net versteet, well et eng reegelrecht Frechheet ass. Wéi kann et sinn, dass ech eng Geneemegung vum Ëmweltministère brauch, wann ech a mengem Bauerenhaus, dat ech renovéieren, bannenan eng Mauer wëll erausrappen, fir eng oppe Kichen ze hunn? Wat huet eng bannenzeg Mauer mat Naturschutz ze dinn? Et ass jo net, dass ech 3 nei Toiletten uschléissen.

Wéi erklären ech engem dat? Wéi erklären ech fir unzefänken emol mir selwer, dass meng bannenzeg Mauer méi wäertvoll fir den Naturschutz ass, wéi eng Rei Beem um Lampertsbierg, déi dem Vëlo hu misse Plaz maachen oder wéi déi Sträif Gréngewald laanscht d'Autobunn vum Kierchbierg op de Sennengerbierg, déi fir d'Tramsschinnen ewechraséiert gouf?! Wéi soll ech eppes erklären, wat mir selwer net plausibel ass?

Wat ass eigentlech Gréng an deem Ëmweltministère a bei sengem Noper, dem Bauteministère – pardon, dem Ministère fir Développement durable? Dat kann ech och kengem richteg erklären.

Mee zréck bei mäi roude Fuedem. D'Naturschutzgesetz respektiv déi, déi dorunner schreiwen, hunn der Justiz 2018 gewisen, wou "de Bock d’Lach huet": Net méi de Riichter huet d'lescht Wuert bei den Autorisatiounen, wann een an enger Zone Verte eppes wëll maachen, mee d'Politik am Héichhaus. Wëll heeschen, dass wann d'Geriicht dem Ministère Onrecht gëtt, wann e Privatmann d'Opriichte vun engem hëlzenen Zonk an der Gréngzon verbuede kritt, well hie kee Bauer ass – da wënnt dee Privaten zwar dee Prozess, mee hie fänkt erëm vu vir un, mat de Geneemegungen. Fréier war dat anescht: Wann d'Geriicht sot, dass de Ministère hei näischt ze verbidden hätt, hat een anengems all d'Geneemegungen.

Mee firwat dierf eigentlech deen Een eppes maachen, an deen Aneren net? Firwat geet de Riichter a President vun der Cour administrative bei d'Leit heem kucken, fir sech e Bild ze maachen, vun deem, wat der Natur wierklech ka geschéien, wann ech am Haus eng Mauer erausrappen? Vun Dommheet geet hie sécher net dohinner.

Et geet nämlech ëm déi berüümt Proportionalitéit, d'Verhältnesméissegkeet, de gesonde Mënscheverstand, ëm en Ofweie vu sämtleche Fakten an Argumenter an ëm d'Bierger- oder d'Mënscherechter. D'accord, de Mënsch kuckt fir d'alleréischt emol no sech. A wann de Staat fir Uerdnung suergt, ass dat ok!... Esou laang een net op d'Geriicht muss goen, well engem seng Rechter mat Féiss getrëppelt ginn. Well da gëtt et mir an och dem "Jang vun Hëpperdang" ze domm.

Dofir dëse Message un d'Politik: Vergiesst net, wien iech gewielt huet a virun allem, firwat dir gewielt sidd! Net fir ären Ego, net fir iech, mee fir all d'Jangen an d'Jeannen an net nëmme fir déi vun Hëpperdang!