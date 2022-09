D´Regierung wollt séier Léisungen, fir de Leit hir Kafkraaft iwwert de Wanter z‘erhalen an de Betriber ze hëllefen an d‘Inflatiounsspiral ze briechen. Mam prinzipiellen Accord an der Tripartite, ass d'Kou zwar vum Äis, mä d'Äis schmëlzt weider an eis Ofhängegkeete bleiwen, mengt d'Claude Zeimetz a sengem Commentaire.

Mä dat schéngt den Ament awer nëmme wéineg Leit ze stéieren. De breet ugeluechte Präisdeckel op der Energie, ouni all sozial Selektivitéit, war méi gedriwwe vun der Angscht, viru sozialen Onrouen, wéi vun eisen Ofhängegkeeten oder der Klima-Urgence. Wéi wier et sech soss z'erklären, datt nëmmen zwou Wochen no der Presentatioun vun der fräiwëlleger Energie-Spuercampagne de Gas-, Stroum- a Masuttkonsum queesch duerch de Gaart, a komplett onofhängeg vum Verbrauch, mat Steiergelder subventionéiert gëtt? Oder iwwerspëtzt gesot, d'Allgemengheet bezilt dem Räiche seng Schwemm oder Sauna iwwert de Wanter, déi en u sech am beschte ganz sollt ausloossen, mä elo nach manner e Grond huet, fir et ze maachen. Vun alle Säiten gouf nom Accord betount, datt een natierlech elo weider Energie spuere soll. Wéi wa Gewerkschaften, Patronat a Politik et sech selwer missten an Erënnerung ruffen, ouni nach wierklech drun ze gleewen.

Kloer. D'Politik huet misse kuerzfristeg Léisunge fannen, fir d'Stéit net mat exorbitante Rechnungen am Reen stoen ze loossen. D'Bierger a Biergerinnen hätten och net verstanen, wann an dëse Krisenzäite keen Index spille géif. Mä ass et wierklech néideg, fir mat der Strenz Pompjee ze spillen? Wier et wierklech esou komplizéiert gewiescht, just bis en duerchschnëttleche Basisverbrauch ze deckelen an z'entlaaschten? Respektiv, wéi Uganks gesot, méi selektiv ze hëllefen?

Jo, d'Energietransitioun gouf jorelaang verschlof an et ass net de Leit hir Schold, datt keng valabel Alternative parat si fir ëmzeklammen. Mä och haut feelt et un der néideger Konsequenz. Kee Politiker hat bis elo och de Courage de Bierger a Biergerinnen éierlech ze soen, datt déi energetesch Transitioun Sue kascht an och net komplett ouni Verzicht wäert goen. An et gëtt nach genuch Leit hei zu Lëtzebuerg déi verzichte kéinten. Op der anerer Säit goufe sech bäi wäitem awer och nach net genuch Gedanken driwwer gemaach, wéi een den aktuellen Ëmbroch sozial a gerecht begleede kéint. Duerfir kachen och Sozialverbänn a Gewerkschaften op der enger Säit, an Ëmweltorganisatiounen op der anerer Säit vill ze vill nach hir eegen Zëppchen.

D'Klima muss also waarden, do wäerten och déi Jonk vu Fridays for future muer näischt drun änneren. Ma déi strukturell Reformen, déi iwwerfälleg sinn, ewéi déi vum Indexsystem an de Paien, déi ausernee lafen, d’Steiergerechtegkeet, d’Wuesstemsfro an d’Penurie vu Fachkräften an d'Logementskris goufen an der Tripartite net ugepak. Och well d’Regierung keng gemeinsam Positioun huet. Sollen déi Nächst kucke wéi se erauskommen.

Dem Premier säin "historeschen Entlaaschtungspak" ass en Entlaaschtungspak mat sécherer Oflafgarantie. Kee kann den Ament mat Gewëssheet soen, wat an e puer Wochen, beileiwen dann an e puer Méint ass, an ob déi national Mesurë wéi d’Präisbremsen (ënnert déi Diesel, Bensinn a Liewensmëttel scho mol net falen) oder d'Baisse vun der TVA um Enn wierklech d'Inflatiounsspiral gebrach kréien. De Statec huet dat wuel ausgerechent, mä deen hat och fir d'Tripartite Enn Mäerz virausgesot, datt d'Inflatioun d'nächst Joer nees op 2,8% géif erofgoen. Do komme mer souguer mam neien Tripartite-Accord net hin.