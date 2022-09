Zënter ronn 5 Joer verhandelen d'CNS an d'Federatioun vun de Psychotherapeuten iwwert de Remboursement vun der Psychotherapie. De politesche Konsens, datt de Patient déi Suen zeréckkritt, ass längst do an awer muss hien d'Rechnungen nach ëmmer aus der eegener Täsch bezuelen. De Grond: Gesondheetskeess a Fapsylux si sech nach net eens. Béid Säite beweisen domadder, datt Kompromësser net zu hire Kärkompetenze gehéieren, fënnt d'Dany Rasqué a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Dany Rasqué

Et gëtt hei keen Atomofkommes ausgehandelt oder e Waffestëllstand tëschent zwou Krichsparteien. Datt do gréisser diplomatesch Efforten néideg sinn, versteet een.

Hei geet et awer "just" drëm ënnert, wéi enge Konditioune Patienten déi Suen zeréckkréien, déi se beim Psychotherapeut bezuelen.

D'Saache sinn dacks bësse méi komplex, wéi se op den éischte Bléck schéngen, mä no ronn 5 Joer misst een och eng Léisung fir déi komplizéiertst Froe fonnt hunn.

Virausgesat et wëll een dat.

"Den Intressi vum Patient" ass en Ausdrock, dee vu béide Säite gäre gebraucht gëtt, mä no esou laanger Zäit freet ee sech, wéi grouss deen Intressi fir de Patient eigentlech ass. All Dag, dee vergeet ouni, datt et en Accord gëtt, geet nämlech op d'Käschte vu grad deem Patient. Oder vu Leit, déi ni Patient goufen, well se sech déi Hëllef ganz einfach net konnte leeschten.

D'Diskussiounen iwwert den Tarif, deen e Psychotherapeut fir seng Aarbecht dierf, kann oder soll froen, gehéieren net op d'Place publique. Net zu Lescht, well do gäre vergiess gëtt, datt esou deen Tarif keen Nettoverdéngscht ass.

Esou Diskussioune gehéieren a Verhandlungen a wann et net méiglech ass, datt zwou Säite sech doriwwer eens ginn, da muss en Drëtte vermëttelen. Genee dat ass d'Aufgab vum Mediateur, deen elo agesat gouf, mä fir datt deen eng Chance huet, musse béid Säiten natierlech och dohinner goen.

D'Legalitéit vun enger Mediatioun a Fro stellen an déi éischt Gespréichsronn schwänzen, esou wéi d'Fapsylux dat déi lescht Woch gemaach huet, ass méiglecherweis net dee richtege Wee an och net am Intressi vun deene Leit, déi Hëllef brauchen.

Si kéinten no all där Zäit d'Gedold verléieren an d'Impressioun kréien, datt et béide Säiten egal ass, ob a wéini se sech eens ginn.