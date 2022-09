Wat d'Klimakris bis ewell net fäerdeg bruecht huet, soll d'Energiekris elo maachen: D'Leit an d'Betriber solle fräiwëlleg Energie spueren. D'Politik ass zouversiichtlech, datt dat klappt. D'Carine Lemmer a sengem Commentaire manner...

De Commentaire vum Carine Lemmer

Lo solle mer also all fräiwëlleg Energie spueren. Et schéngt vill Sputt do ze sinn. Mir hu bis ewell gutt gelieft, well un d'Hand kréie mer sou banal Tipps wéi Luuchten ausmaachen, manner waarmt Waasser, elektresch Geräter ausmaachen, wann ee se net brauch, op de Standby oppassen oder den Heizkierper entlëften.

Dat alles si Saachen, déi nu wierklech net nei sinn. Et misst gewosst sinn, datt een d'Fënster net op Kipp léisst, wann d'Heizung un ass. An datt een net muss 22 Grad an der Stuff hunn. Mä trotz Klimakris muss een dat awer anscheinend de Leit hei am Land extra soen.

D'Leit hätten awer verstanen, datt et elo eescht ass an et géif jo och méi kaschten, ass den Energieminister Claude Turmes zouversiichtlech. Ech fäerten awer, datt déi, déi bis ewell net opgepasst hunn, och elo net vill änneren. D'Gemengen an d'Betriber, déi reagéieren, och well et soss wierklech deier gëtt. A Gemengewale si jo och geschwënn.

D'Regierung wëll eis näischt virschreiwen. Nëmmen net eppes verbidden. Dat kënnt anscheinend net gutt beim Wieler un. Mä mat der Fräiwëllegkeet, wat den Energieverbrauch ugeet, si mer bis ewell net wäit komm. Respektiv hunn déi Problemer, déi mer hunn. Well ee ka maachen a fueren a wunnen, wéi ee wëll. Wann een net gezwonge gëtt, ännert ee säi Verhalen nëmme ganz lues oder guer net.

Mat den neien Tripartite-Mesuren ass et – wann ee sech et ka leeschten an dat kënnen der vill hei am Land – och finanziell net méi sou dréngend néideg ze spueren. Kloer, déi, déi finanziell soss net eens ginn, spueren. Mä déi aner? Firwat sollen déi op Confort verzichten, wa se et bis ewell net gemaach hunn? Sech Gedanke maachen, heescht nach net säi Verhalen änneren. A scho guer net nohalteg, well dat wär néideg. Um Peak vu Corona si mer och net an d'Vakanz gefuer, mä huelen dat elo fläisseg no.

De Wonsch no Selbstbestëmmung ass staark an eis verwuerzelt an dat ass och gutt esou. Mä mir hunn net nëmme Rechter, mä och Flichten. Och den nächste Generatioune vis-a-vis. Wann den Ënnerscheed tëscht Aarm a Räich ëmmer méi grouss gëtt, wann déi eng ongenéiert d'Ressourcë verbrauchen an anerer hir Rechnungen net méi kënne bezuelen, soll de Staat reagéieren. Och mat de Steieren. Mä do riskéiert mat der DP bis bei d'Walen net méi vill ze geschéien.