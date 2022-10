Datt eng Lëtzebuerger Basketekipp bei internationale Competitiounen derbäi ass, dat ass et laang Joren net ginn. Ze grouss sinn d'Käschten, ze grouss och den Zäitopwand bei 6 Matcher mat 3 Deplacementer, huet et geheescht. Elo weisen awer d'Frae vun Diddeleng a vum Gréngewald, datt et dach méiglech ass. Si hunn et an d'Gruppephas vum EuroCup gepackt. An dach fënnt de Guy Seyler en Hoer an der Zopp.

Tëscheruff vum Guy Seyler "Wann ee wëllt progresséieren, dann ass d'Participatioun um internationalen Niveau néideg. Déi international Erfarung mécht d'Spillerinne besser." Mat deenen Argumenter ass de Gréngewald dat 2019 ugaangen. Esou wäit, esou gutt. Ech sinn och d'accord, datt een, fir op deem Niveau matzehalen, sech muss verstäerken. Wann ech awer elo méi genee kucken, da fält op, datt de Gréngewald quasi mat 5 Spillerinnen auskënnt: 3 Profien an zwee Transferten. Vun den 52 Punkten am Aller hunn déi 3 Profien der 46 markéiert. E Mëttwoch am Retour gounge vun den 72 Punkten der 58 op hire Kont. Just fir e puer Minutte stoungen 2 Ersatzspillerinnen, iwwregens fréier Ettelbrécker, um Terrain. Fir déi eege Jugend ass keng Plaz. Den Trainer schéngt null Vertrauen an déi ze hunn. Esou guer eng Avance vun 18 Punkte goung net duer, fir hinnen e kuerzen Optrëtt an engem internationale Match ze gënnen. De Gréngewald mécht eng ganz gutt Aarbecht am Nowuessberäich. Mee wann déi andauernd Friemer virun d'Nues gesat kréien, a si selwer versaueren op der Bänk, da stëmmt eppes an der Logik net. Wat geschitt: déi eege Spillerinne lafe fort. Déi aner bleiwen, esou laang et gutt geet. Ech behaapten emol, datt d'Euphorie beim Gréngewald sech a Grenzen hält. An hoffen, datt si och an e puer Joer nach eng Dammenekipp hunn.