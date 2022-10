"Mat mir gëtt et kee finanzpoliteschen Hara-Kiri", esou déi Lëtzebuerger Finanzministesch lescht Woch am Kader vun der Presentatioun vum Budget 2023. A Groussbritannien hat d'Premierministesch Liz Truss awer genau dat probéiert an dat wäert si hire Posten kaschten, fënnt d'Maxime Gillen a sengem Commentaire.

Commentaire vum Maxime Gillen

Eréischt virun dräi Wochen haten den deemolege Finanzminister Kwasi Kwarteng an d'Premierministesch Liz Truss e Mesurëpak presentéiert, dee si zesummen ausgeschafft haten. Vereinfacht gesot, wollte si mat Steierreduktioune fir déi Räich d'Wirtschaft ukuerbelen. E Schoss, dee massiv no hanne lassgaangen ass. Déi Milliarden, déi doduerch an der Staatskeess géife feelen, wollten déi zwee nämlech mat Scholde finanzéieren. Domat wier déi brittesch Staatsschold esou grouss ginn, dass d'Finanzmäert ugefaangen hunn, dorun ze zweiwelen, dass Groussbritannien et nach fäerdeg géif bréngen, seng Scholden zeréckzebezuelen. Dat heescht, d'Zënsen, déi de brittesche Staat muss bezuelen, wann e Sue léine geet, si massiv an d'Luucht geschoss. An dat à tel point, dass d'Premierministesch kuerzerhand hire Finanzminister, mat deem si bis dohi komplett enger Meenung war a mat deem si déi ganz Mesurë jo ausgeschafft hat, virun d'Dir gesat huet.

De leschte Coup huet hir awer d'Annonce vum neie Finanzminister Jeremy Hunt e Méindeg ginn. Dësen huet d'Mesurë vun der Liz Truss nämlech quasi komplett zeréckgezunn. Eng Decisioun, déi si wuel zesumme geholl sollen hunn, ma déi d'Premierministesch hir Glafwierdegkeet kascht huet. Mat hire sougenannten Trussonomics, dat heescht Steierreduktioune fir déi Räich, fir d'Wirtschaft unzekuerbelen, huet d'Liz Truss sech nämlech géint hire Géigekandidat Rishi Sunak bei der Wiel vum Parteipresident an Nofollger vum Boris Johnson als Premier duerchgesat.

Dass dëst Verspriechen an Zäite vun Energiekris an net verdaute Brexit-Konsequenzen absolut absurd waren, hat d'Parteimembere wéi et schéngt net gestéiert, ma huet um Enn dozou gefouert, dass Groussbritannien ouni Nout elo nach méi déif an der Kris ass, wéi et virdru scho war. Huet een d'Glafwierdegkeet bis eng Kéier verluer, kritt een déi an der Politik kaum erëm zeréck, esou dass d'Annonce en Dënschdeg kloer den Ufank vum Enn vun der Liz Truss als Premierministesch war.

Als kleng Moral vun där Geschicht, kéint een zum Schluss, awer vläicht nach eppes mathuelen. Nämlech, dass mir eis net vun deenen einfache Solutioune solle blende loossen. Och bei eis wäerten en Vue vun de Walen am nächste Joer nach méi oder wéineger grouss Versprieche gemaach ginn, ma grad wann engem dat Blot vum Himmel versprach gëtt, sollt ee stutzeg ginn oder dës op d'mannst kritesch hannerfroen. Der Liz Truss hir Parteimemberen haten dat net gemaach an hire Märercher gegleeft an hunn elo déi batter Rechnung dofir kritt.