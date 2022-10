Zanter dem Weekend dréit d‘Trainerkarussell am nationale Futtball op Héichtouren. Mat der Jeunesse, der Fola an dem FC Déifferdeng 03 hu sech 3 vun deene grousse Clibb aus dem Land bannent 24 Stonne vun hire jeeweilegen Trainere getrennt. Eng Entwécklung, déi wuel net nei ass, mä déi dem Jeff Kettenmeyer a sengem Tëscheruff ze bedenken gëtt.

Tëscheruff vum Jeff Kettenmeyer

Wann een éierlech ass, war et déi lescht Wochen eigentlech just eng Fro vun der Zäit, bis et am nationale Futtball nees esou richteg rabbelt an een Trainer nom aner säi Stull muss raumen. Et huet ëmmerhi bis den 9. Spilldag gedauert, mä elo si mir awer esou richteg lancéiert. Bossi, Resende a Correia a manner wéi 24 Stonnen. Déi souz, géif een am Boxen soen.

Ech weess, et soll een net alles gleewen, wat een esou héiert, mä verschidde Rumeuren deiten zolidd drop hin, datt och op verschidden aner Terrainen am Land den Trainerstull just nach op 3 Bee steet an alles vun den nächste Resultater ofhänkt.

De Schock, wann een Trainer säi Stull muss raumen, sëtzt bei deene meeschte Leit awer just fir eng kuerz Zäit, esou séier ass de Sport oder deelweis de Business Futtball ginn.

Wann ee sech zum Beispill d'Trainer-Zuele vun deenen "soi-disant" grousse Veräiner am Land, déi déi lescht 10 Joer Lëtzebuerg zu engem groussen Deel europäesch vertrueden hunn, ukuckt, gëtt engem dach awer liicht iwwel. Llaut Transfermarkt wäert den neien Trainer op der Jeunesse d‘Nummer 13 sinn, zu Déifferdeng gëtt et deen Zéngten an op der Fola ëmmerhi just dee Siwenten.

Soss gesäit et am Land bei deenen grousse Veräiner zanter 2012 net vill besser aus. Diddeleng ass bei 10, Nidderkuer op 11, de Racing souguer bei 12. An zu Hesper huet een zanter dem Opstig 2020 aktuell mam Pascal Carzaniga dee 5., och wann hie schonns fir d'zweet do ass, jo och dat zielt.

Fairerweis muss ee soen, datt net all dës Traineren erausgehäit goufen, mä och si deelweis selwer aner Weeër gaange sinn.

Sech vun engem Trainer ze trennen, ass trotzdeem wuel nach ëmmer déi éischte Brems, déi een zitt, wann et net esou leeft, wéi ee sech dat virstellt. Ech si mir och bewosst, datt ee keng Ekipp kann erausgeheien, wann et spilleresch net klappt, mä et ginn awer dacks an engem Veräin méi Leit wéi just den Trainer, déi d'Ekipp, also de Kader, zesummestellen.

Ass et vläicht net och un der Zäit, datt verschidden Dirigente sech selwer oder hir jeeweileg Beroder a Fro stellen, well schliisslech sinn et si, déi um Kader dokteren.