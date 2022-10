Mat de Pellets si mir um Holzwee, an dat net nëmme well d'Präisser explodéieren, ma och, well et un Transparenz a Wäitsiicht feelt. Den Energieminister nennt déi Method fir ze hëtzen nach ëmmer ëmweltfrëndlech, ma mat der einfacher Vue steet hien zimmlech eleng do, fënnt d'Anne Wolff.

De Commentaire vum Anne Wolff

D'Argument ass dann ëmmer: Holz ass eng Iwwergangsléisung, verbrannt gi sollen nëmmen d'Reschter. Mä wéi laang ass deen Iwwergang? Bis keng Beem méi do sinn?

Schwätzt een nämlech mat de Leit aus dem Secteur, gesäit ee séier, wéi limitéiert d'Potential vun de Granuléeën ass. D'Suerg ass grouss, dass an Zukunft ëmmer méi Gemengen oder Quartiere mat Holz hëtzen, Holz, wat mir elo schonn net méi zum Vergasen hunn. Wéi d'Bëscher an Zukunft ob d'Dréchent reagéieren, a wéi vill se dann nach nowuessen, dat weess keen. Mat Pellets lieft een also op Kredit, mat onbekanntem Zënssaz.

Et ass eng Fro vu gesellschaftleche Prioritéite, ma déi wëllt sech an der Politik kee stellen, dobäi wier et absolut noutwendeg. Kloer ass, wéi e Fierschter am Reportage sot: De Kuch gëtt net méi grouss, a mir mussen eis decidéieren, wat mir mat dem Holz ufänke wëllen.

Amplaz de Problem unzegoen, setzt een hei am Land op d'gutt Gewësse vun de concernéierten Acteuren. Dat ass net just naiv, mee irresponsabel. Fir beim Kuch ze bleiwen, däers glëscht jo jiddereen.

Mam Resultat: Et weess ee ganz einfach net, wéi vill vun dem Holz, dat an eise Bëscher ëmgehae gouf, an d’'Energiezwecker geet.

Wéi seet ee sou schéin, Vertrauen ass gutt, Kontroll nach besser. E Slogan, deen am Kader Energieholz hei am Land wuel net gëllt, schliisslech ënnerstëtzt de Staat e Pelletwierk, dat vun der Pelletlobby selwer evaluéiert gouf an do, wie wonnert et, e Gütesiegel kritt.

Kuckt een awer iwwert eise Mikrokosmos eraus, gesäit et net vill besser aus: An der EU wëllt een zwar Holz, wat just fir Pellets gehae gouf, elo schlussendlech net méi subventionéieren, ma verbuede gëtt hei näischt.

A wann ee seet, et wëll een d'Part vum Holz am Energiemix op e bestëmmte Prozentsaz limitéieren, da kann et gutt sinn, dass am Groussen a Ganzen nawell méi Holz verbrannt gëtt.

Eng nei Direktive kléngt also emol gutt, ma d'Praxis gesäit fir de Moment nach anescht aus: A Rumänien gi ganz Bëscher fir Pellets ëmgehae, an dat subventionéiert vun der EU.

A wat ass mam normale Bierger, deen et gutt gemengt huet a sech op Ureiz vum Staat esou e Pelletkessel abaue gelooss huet? Deen huet rezent domm dra gekuckt, wéi en an der Tripartite fir d'éischt "vergiess" gouf. Wat dat fir e politescht Signal sollt si bleift eng Spekulatioun. En zeréckruddere vun enger awer net esou grénger Energie wéi an Däitschland? Eis Noperen hunn antëschent erkannt, dass ee mat där Heizung um Holzwee ass, Stéchwuert Feinstaub.

Well déi Fro awer hei nees net ëffentlech debattéiert gouf, bleift dem normale Bierger just: Vertrauen an d'Regierung, Vertrauen an déi aner an zum Schluss nawell e schlecht Gewëssen.