No enger Wirtschafts- an Tourismusmissioun am Norde vun Italien hat de Premier d'lescht Woch Rendezvous mat de politesche Responsabele vu San Marino, engem vun de 6 Zwergestaaten an Europa. Wuel bezilt een hei mat Euro an obschonns San Marino Member ass vun der UNO, huet d'Republik "La Serenissima", bis elo mat der EU näischt ze dinn. Dat soll sech änneren a fir ënner anerem dat ze diskutéieren, war de Lëtzebuerger Regierungschef d'lescht Woch an der Emiglia Romagna ënnerwee. D'Kiischt um Kuch: eng Privat-Audienz beim Poopst. En Tëscheruff vum Monique Kater.

Tëscheruff vum Monique Kater

Madeleines al burro per il Papa – Botter-Madeleinen als Cadeau

Hien ass scho vill um Tour, eise Premier; als Representant vum Grand-Duché twittert hien emol vun hei, emol vun do. En aussepolitesche Wibbeldewapp als Staatsminister, deen, sou huet een heiansdo d'Impressioun, iwwerall ass, mä net heiheem. Mëtt Oktober Tokyo, virdrun d'UNO zu New York; séier emol bis an d'Ukrain an dann - e Kazesprong am Verglach - op Diddenuewen e franséische Fändel richteg ophänken.

Ha! Elo hate mer de Bill Gates bal vergiess. Mä dee koum jo - wann och heemlech - hei bei eis.

Public Relations à la Bettel. Fir de Bettel? Oder fir eist Land?

An dann: Bella Italia! Bestëmmt en Highlight fir Bettel a Parteikolleeg Delles. Et goung op Bologna, bei de Buergermeeschter, dono op San Marino, fir iwwer e Méi-No-Réckele vum Zwergestaat un d'EU ze schwätzen.

Sou, Dir hutt et bestëmmt gemierkt. De "San" am San Marino gëtt der Italie-Rees schonn e liichten Hellegeschäin! Do kann e Carole Dieschbourg, déi 2015 mat den europäeschen Ëmweltministere beim Poopst war, net mat halen, well eise Xavier ass dem Poopst a "privat Audienz" Moie soe gaangen. Sou wéi d'groussherzoglech Famill dat jo an hirer Gewunnecht huet!

Et war e Gespréich ënner 4 Aen, seet de Premier an en erzielt eis dann natierlech och näischt. Als Journalist fënnt een dat bizare, t'gëtt ee virwëtzeg an et denkt ee sech säint. Xavier/François, e Besuch deen der DP, Wieler riets vun der Mëtt soll bréngen? Eng Audienz an där de Staatsminister, dee sech offiziell fir d'Rechter vun den Homosexuellen asetzt, dem Poopst an d'Gewësse wollt rieden?

De Chef vum Vatikan krut Lëtzebuerger Madeleine geschenkt. Mat Botter, präziséiert eise Premier. Botter als Entschëllegung oder als Deel vun der Beicht?

Well wat sicht ee soss am Vatikan, wann ee seng Ënnerschrëft ënner d'Trennung vu Kierch a Staat gesat huet? Wann ee Kontrolleuren an en héich-héich-kathoulesche Palais schéckt? Wann een d'Kanner an der Schoulzäit net méi an d'Oktave goe léist? Am léifste géing een elo: "Wat der Däiwel?!" grommelen.

De Xavier Bettel seet dem Poopst op Twitter op alle Fall Merci, fir dee gudden "Echange de Vues" a wäert sech, wéi de Marcel Proust, wann deen eng Madeleine a säin Téi gezappt huet, bestëmmt ëmmer nees drun erënneren, dass all d'Weeër op Roum féieren, och déi sacrosanti!