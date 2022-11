E Sonndeg fänkt d'Weltklimakonferenz zu Sharm el Sheikh un. Am Virfeld lount sech méi e geneeë Bléck op den Organisateur Ägypten. Virun allem a Punkto Mënscherechter. E Commentaire vum Claude Zeimetz.

De Commentaire vum Claude Zeimetz

Si gehéieren zu der COP genee sou wéi d'Politiker an d'Delegatiounen, déi aus aller Welt, dacks mam Fliger, ureesen a wärend zwou Wochen ëm méi oder manner moer Detailer vun der Ofschlossdeklaratioun feilschen; Klima-Aktivisten, Vertrieder vun der Zivilgesellschaft déi mat hirem Protest op der Strooss hire Fuerderunge bis an d’Verhandlungsraim ran Gehéier verschafe wëllen.

Zu Glasgow hu se zejoert zu hirer Dausende fir méi en aktive Klimaschutz protestéiert. Ägypten erlaabt nëmme Manifestatiounen a speziellen Zonen. Wäit ewech vum Konferenzzenter. D’Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International zeechent allgemeng en däischtert Bild vum Organisateur. Ägypten géif matten an enger déiwer Mënscherechtskris stiechen an d’Autoritéite géife probéieren, dat ze vertuschen. Rieds geet vun Ermuerdungen, Massenarrestatiounen, Diskriminatioune vu Minoritéiten a schwéieren Ënnerdréckunge vun der Meenungsfräiheet. Dës Woch gouf gemellt, datt de leschte Mount honnerte Regimmkritiker festgeholl gi sinn.

Den Appell vum Haut-Commissaire fir Mënscherechter vun de Vereenten Natioune Volker Türk, Ägypten misst d’Zivilgesellschaft anstänneg an d’Weltklimakonferenz abannen, riskéiert e fromme Wonsch ze sinn. Wuel kann Ägypten als Land um afrikanesche Kontinent méi staark op déi räich Länner awierken, datt se hir finanziell Contributioune fir déi méi Aarm eropschrauwen, déi am meeschten och deels vum Klimawiessel betraff sinn. Mä dat anert mussen d'Delegatiounen awer och wëssen, wa se ureesen.

Dobäi kann een dem Volker Türk a senger Reflexioun, och ganz onofhängeg vun der COP, nëmme Recht ginn, datt Decisiounen iwwert de Klimawiessel transparent an inklusiv misste geholl ginn. Dat ass ëmsou méi wichteg an Zäiten, an deenen e Krich um europäesche Kontinent, d'Rekordpräisdeierecht an eng Energiekris d’Bierger a Biergerinne belaaschten an d’Politik den Ament éischter zu kuerzfristege Léisunge beweegt, deene leider déi néideg Wäitsiicht iwwert déi akut Krisegestioun eraus feelt. Ouni de Support an der Populatioun wäert d’Politik awer warscheinlech ni genuch Courage opbrénge fir déi aschneidend Decisiounen ze huelen déi néideg sinn, fir d’Rudder an deene wéinege Joer, déi eis bleiwen, ëmzewerfen. Fir datt d’Äerderwiermung net komplett aus dem Rudder leeft.

Rezent Aussoe vun der Ëmweltministesch loossen drop deiten, datt se dat op mannst am Usaz verstanen huet. D’Energietransitioun wäert och musse finanziell begleet ginn. Sozial- a Klimafroen net méi vunenee getrennt ginn. A Politikchangementer virun allem och oppen an éierlech erkläert an duergeluecht ginn. Mat alle Vir- an Nodeeler wat se mat sech bréngen, amplaz de Leit dat Blot vum Himmel ze verspriechen. Soss ass Widderstand a Skepsis virprogramméiert. De Leit pauschal ze soen, datt se am beschten alleguerten nach dëse Wanter eng Wärmepompel installéiere sollen ass sou e Beispill wat weder raisonnabel nach zilféierend ass. Heiheem huet ënnert anerem de Klimabiergerrot elo mol virgeluecht. Der Regierung hir Äntwert dorobber wäert weisen, wéi eescht hinnen d'Participatioun ass. Déi éischt Reaktioune loossen een op mannst virsiichteg pessimistesch sinn.