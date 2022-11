Déi eng soen, et wier 5 vir 12, anerer mengen, et wier schonns 5 op 12. Et geet ëm de Klimawandel an d'Reduzéieren vun der Äerderwiermung. E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

Zu Scharm El-Scheich an Ägypten ass Weltklimakonferenz, déi ominéis Cop27. De Commentaire vum Jean-Marc Sturm Bis den 18. November kommen 110 Staats-a Regierungscheffen. 2.000 Leit wäerten eng Ried halen a si méi wéi 35.000 Delegéiert dohinner. Déi meescht am Fliger, ee vun de gréissten CO2-Bomber. Et sinn deels absurd Zenarien. Den däitsche Kanzler kënnt mam offiziellen Airbus A321. Dono start de Fliger nees, fir iwwer 800 Kilometer fir op Zypern ze soen tëschegeparkt ze ginn. Keen Eenzelfall. Dono komme fir Däitschland aus Termingrënn 4 weider Ministeren op Scharm El-Scheich: D'Ausseministesch, d'Ëmweltministesch, den Agrarminister an d'Entwécklungsministesch. Wéi gesot jiddereen an engem anere Fliger. Do kann een deels just de Kapp rëselen. Nach méi Kapprësele viséiert d'Beweegung, déi sech lescht Generatioun nennt. Op Stroosseblockaden, Attacken op weltberüümt Konschtwierker, d'Besetze vun Parteizentralen. Sie peche sech iwwerall fest. D'Aktiounen vun der leschter Generatioun ginn ëmmer méi radikal. An et schéint een an deene Reien souguer bereet ze sinn, Mënscheliewen a Gefor ze bréngen. Dat beleet een dramateschen Tëschefall zu Berlin. Do war eng Cyclistin vun engem Camion iwwerrannt a liewensgeféierlech blesséiert ginn. Wéinst der Stroosseblockad hunn d'Hëllefsequippe missen ee groussen Ëmwee maachen, fir bei d'Affer ze kommen. D'Fra ass um Enn gestuerwen. Ee Member vun der leschter Generatioun hat sarkastesch geschriwwen, et wier een Ëmweltkampf a keen Ëmweltgekuschels an da koum de Saz, dee mech schockéiert huet: "Shit happens"