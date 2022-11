Fir d‘Klima eng Katastroph, dausenden doudeg Aarbechter, Frae ginn ënnerdréckt, op Homosexualitéit sti Strofen. Nawell fänkt d‘WM am Katar de Weekend un. Et ass wuel déi ëmstriddenst an der Geschicht. An d‘Fro, déi sécherlech vill Leit beschäftegt, ass: "Kucken oder boykottéieren?" Dozou e Commentaire vum Pierre Jans.

Commentaire vum Pierre Jans

An engem Commentaire geet et jo drëms, kloer Stellung zu engem Thema ze huelen. Déi Kéier muss ech Iech leider enttäuschen. Ech si mir och nach net ganz eens.

Wou ech keen Zweiwel hunn, an do gehéieren ech garantéiert zu der Majoritéit: et ass eng Farce, dass déi Futtballweltmeeschterschaft am Katar ass. A wat ech méi driwwer nodenken, wat ech méi rosen driwwer sinn, dass se virun iwwer 10 Joer effektiv un de Wüüstestaat vergi gouf. Ma d‘Konditioune waren ideal fir esou eng Sënn: de Katar ass op der Sich no internationaler Unerkennung, sëllegen Decideure bei der FIFA korrupt.

D‘Resultat vun der Symbios ass also eng WM an engem Land, wou d‘Mënscherechter grad esou fest mat Féiss getrëppelt gi wéi geschwënn de Ball. Just dass d‘FIFA-Exekutiv beim Fussball net d‘Aen zoumécht.

Mä wat soll ech als Spectateur maachen, deen duerchaus interesséiert Futtball kuckt awer och eppes iwwreg huet fir eis Wäerter?

Boykott ass Protest. Fir mech. Mä d‘Hoffnung ass och déi, dass vill anerer och net kucken. Wa vill Leit d‘Tëlee net géifen umaachen, respektiv Tickete kafen, wär et fir d‘Sponsore keng Investitioun, déi sech lount. Allerdéngs ass et elo ze spéit. Duerch e kollektive Boykott géif d‘FIFA sech et da bei der nächster Decisioun awer vläicht besser iwwerleeën.

Een Argumenter fir d‘Kucken ass d‘Hoffnung, de Katar kéint sech positiv veränneren, grad well jiddereen drop kuckt.

Mee dovu muss een net ausgoen. D‘reliéis Fundamentalisten dohannen hunn d‘WM net mat vill Suen an hiert Land gelackelt, fir sech déi westlech Wäerter opdrécken ze loossen. Si wäerten och hiert Bescht maachen, dass d‘auslännesch Supporter net ze vill a Kontakt mat der lokaler Populatioun kommen a fir den auslännesche Journalistinnen an in fine den Tëleesspectateure just dat ze weisen, wat se hinne wëlle weisen. D‘WM 2018 a Russland weist, dass d‘Ausriichtung vun engem Regimm sech duerch e Futtballturnéier net ännere léisst.

Allerdéngs däerf ee bezweiwelen, dass d‘kataresch Kinneksfamill mat hirem "Sportswashing" duerchkënnt. Déi geplangte Pub, respektiv Oflenkung vun deem, wat am Land schif leeft, wäert bei villen Zuschauer net wierken. D‘Begeeschterung hält sech a Grenzen.

Obwuel, sportlech gesi kann et jo spannend ginn. Messi, Neymar, Mbappé. Kee Weltstar huet sech wéinst ethesche Bedenken ofgemellt. Bon, déi dräi spille beim PSG, deen engem kataresche Staatsfong gehéiert. Dann ebe Müller, Neuer, Sané? Och net, déi kataresch Fluchgesellschaft ass Partner vu Bayern München. Dir gesitt, wéi déif de Wüüstestaat sech am internationale Fussball etabléiert huet.

De Bayern-Spiller Leon Goretzka kritiséiert d‘Turnéier ëffentlech. Nawell wäert e fir déi däitsch Nationalmannschaft oplafen. Allerdéngs ass Futtball säi Beruff a wéi d‘Decisioun 2010 geholl gouf, war hie 15 Joer al.

Wéi geet dann d‘westlech Politik mam Turnéier am Katar ëm? Hei an do bréngen Oppositiounspolitiker et fäerdeg, kloer Kriticken auszeschwätzen, ma déi un der Muecht positionéiere sech schwéierfälleg, zweedeiteg a virsiichteg. D‘Energiekris mécht Suergen. Den Emir vum Katar sëtzt op Pëtrol a Gas. Mat deem wëll ee sech et net versauen.

Och Lëtzebuerg hat viru engem Joerzéngt mam räiche Katar ugebëndelt. Vill méi wéi eng komplizéiert Affär mat schlechtem Nogoût ass awer net draus ginn.

De franséische President Macron géif nëmmen an de Katar reesen, wa seng Faarwen an d‘Halleffinall kéimen, seet en.

An de Lëtzebuerger Sportminister Georges Engel ka sech och net esou richteg decidéieren, ob e kuckt oder net. Spéitstens bei der Finall hält och säi Protest op, wéi en hei op der Antenn zouginn huet.

An ech kann net ausschléissen, dass ech schonn éischter e Match kucke wäert. Allerdéngs mat gemëschte Gefiller. A mat der Hoffnung, dass deen een oder deen aner Spiller en Zeeche fir Diversitéit setzt, dat nohalteg wierkt.