D'Gewerkschafte fuerderen eng Augmentatioun vun de Paien an der Fonction publique. Mei Suen ass jo eng schéi Saach fir jiddereen, dee concernéiert ass. D'Diana Hoffmann probéiert awer en nuancéierte Bléck.

De Commentaire vum Diana Hoffmann

5 Prozent méi Pai fir jiddereen an der Fonction publique, dat ass d'Fuerderung vum Onofhängege Gewerkschaftsbond OGBL. Hir Kolleege vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP hale sech do nach méi bedeckt. Hire Generalsekretär Steve Heiliger hat hei op der Antenn awer schonn déi gutt Aarbecht am Secteur gelueft, besonnesch wärend der Pandemie. Elo wier awer de Moment komm, wou d’Leit aus der Fonction publique géinge soen, datt et mat Applaus net méi géing duergoen.

Een Applaus? Fir seng Aarbecht ze maachen? An elo soll jidderee méi Sue kréien well en dat och a Krisenzäite gemaach huet? D'Paie beim Staat goufen dach wärend dem Covid komplett ausbezuelt anescht wéi bei enger ganzer Partie Leit am Privatsecteur.

D'Regierung gouf an de leschte Joren dacks dofir kritiséiert, Sue mat der Strenz ze verdeelen. Bei esou Fuerderunge sinn awer Parallellen net ze niéieren. Sech beléift maachen ass eng Saach, Gerechtegkeetssënn a Verantwortung, zum Beispill andeems ee konsequent eng gerecht Steierreform fuerdert, eng aner.

Duerch eng prozentual Augmentatioun vun de Staatspaie ginn net just d’Ecarten tëscht de Paien am ëffentleche Secteur selwer, real gesinn, méi grouss ma och déi tëscht dem Ëffentlechen an dem Privaten. De Privatsecteur huet et a verschidde Beräicher, wéi dem Handwierk, elo scho schwéier, gutt Leit ze halen. Dacks géingen dës no der Ausbildung bei eng Gemeng wiesselen. Sécher net just wéinst der Pai, mee och bei den Aarbechtskonditioune kann e private Patron dacks net mathalen.

Et läit an der Natur vun de Gewerkschaften, dass se och emol mat iwwerdriwwene Fuerderungen a Verhandlunge ginn. Et wëll ee sech jo an der Mëtt begéinen. Et wier awer wesentlech méi sympathesch gewiescht, wann ee sech géing dofir asetzen, dass déi niddreg Paien opgebessert ginn. Anescht wéi am Ausland, gëtt de Verloscht vun der Kafkraaft hei am Land jo schonn duerch den Index kompenséiert. Dat bedeit d’nächst Joer viraussiichtlech eng Hausse vun de Paie vun 3 Mol 2,5 Prozent. An och mat der Erfarung klëmmt de Montant um Paiziedel beim Staat nawell net schlecht.

Kloer - och Asaz a Leeschtung sollen a musse belount ginn. Do kann ee lo soen, dass de Remuneratiounssystem vun der Fonction publique och seng Limitten huet. Mee e liewenslaange Bonus fir all 32.000 aktiv Staatsbeamten? An Zäite vun Inflatioun a méiglecher Rezessioun? An engem Land wou et ëmmer nach ze vill Leit ginn, déi net vun hirer Aarbecht kënne liewen?

Besonnesch Leit déi vill verdéngen, solle sech emol dëst plakatiivt Beispill virun Ae féieren, inspiréiert um John Rawls senger Gerechtegkeetstheorie. Gitt emol dovunner aus, dir hutt e Montant vun 10.000 Euro fir zwou Paien. Dir musst dëse verdeelen un e Serveur an engem Bistro, dee bis elo de Mindestloun verdéngt an un e Staatsbeamte mat Uni-Ofschloss a vill Responsabilitéit. Dir sidd ee vun deenen 2, wësst awer nach net als wien dir Moies waakreg gitt. Entsprécht äre Choix der Realitéit?