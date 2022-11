Zanter iwwer 2 Méint scho ginn d'Leit am Iran elo op d’Strooss. Se kämpfe fir méi Gläichberechtegung a géint d'Ënnerdréckung vum Mullah-Regime zu Teheran.

Weltwäit gëtt et antëscht vill Ënnerstëtzung an Zeeche vu Solidaritéit. Zu Lëtzebuerg loossen déi awer ze wënschen iwwreg, fënnt d’Claudia Kollwelter a sengem Commentaire.

Commentaire vum Claudia Kollwelter

Fraen, déi hir Kappdicher ausdinn, se an d'Feier geheie, a sech deels aus Protest d'Hoer kuerz schneiden - de Widderstand, deen d'Fraen am Iran an de leschte Wochen a Méint däitlech gewisen hunn an de Courage, dee se bewisen hunn, fir fir hir Reschter opzestoen, huet a mengen Ae Luef verdéngt an op d'mannst en Zeeche vu Solidaritéit.

Ma genee dat huet mer hei am Land bis ewell awer gefeelt. Wéi ass dat ze erklären?

Ass dat fir d'Lëtzebuerger Feministen ze wäit fort? Si se ze vill mat Gender-Froen an dem Kampf mat den ale wäisser Männer beschäftegt? Schonn traureg, datt an deem Fall dann awer jiddereen seng eegen Zopp schéngt ze kachen. Vun der JIF, der Lëtzebuerger Plattform vun der Journée internationale des femmes, zum Beispill hätt dach do missen eppes kommen!? Ma och d'Fraenorganisatioune vun den ënnerschiddleche politesche Parteien hu sech méi wéi roueg gehalen.

Dobäi kämpfen aktuell Fraen am Iran fir Rechter, déi fir eis antëscht normal sinn, mee déi och hei hu missen erkämpft ginn.

Dat hei soll awer net e rénge feministeschen Discours sinn, well et geet do eriwwer eraus.

E klenge Réckbléck:

Mëtt September huet déi grouss Well u Protester am Iran ugefaangen. Den Ausléiser dovu war den ongekläerten Doud vun enger jonker Kurdin, nodeems se vun der Police festgeholl gouf, well se hiert Kappduch wéi et schéngt net richteg unhat. Um Policebüro ass d'Mahsa Amini zesummegebrach a méi spéit gestuerwen. Zanterhier drécken Demonstranten am Iran hir Roserei an Onzefriddenheet mam System vun der islamescher Republik op der Strooss aus. Et si scho laang net méi just déi jonk Iranerinnen déi sech wieren, d'Männer solidariséieren sech mat de Fraen.

Antëscht riichten d'Protester sech och méi allgemeng géint den iranesche Regime. Op d'mannst 330 Leit sinn zanterhier ëmbruecht ginn an iwwer 15.000 goufe festgeholl.

Am Ausland sinn och puer Wochen nom Ufank vun de Protester am Iran grouss Maniffen organiséiert ginn, mat zum Beispill zu Berlin Zéngdausende Leit. Hei zu Lëtzebuerg huet et bësse méi laang gedauert, bis sech eppes gedoen huet, mat verhältnisméisseg och enger vill méi klenger Participatioun. Mol net ze schwätze vun der Absence vu Politiker, déi sech soss dach ëmmer gäre weisen.

E Freideg ass den internationalen Dag géint d'Gewalt u Fraen - spéitstens da misst jiddereen och en Zeeche fir d'Fraen am Iran sëtzen an hinnen hir Ënnerstëtzung - wann och just symbolesch - ausdrécken.