D'Aart a Weis, wéi d'Leit schaffen, ass amgaangen ze änneren. D'Pandemie huet verschidde Modeller wéi dem Télétravail en décke Fouss hannebäi ginn. Donieft wuessen d'Fuerderunge fir d'Aarbechtszäit méi flexibel, vläicht och manner laang, mä sécher méi am Aklang mam Privatliewen ze gestalten. Dat kënne Patrone bedaueren, se wieren awer gutt beroden, sech den neie Realitéiten ze stellen. E Commentaire vum Claude Zeimetz.

De Commentaire vum Claude Zeimetz

Fir et direkt ze soen, den aktuelle Problem um Aarbechtsmaart ass net primär d'Doleance vu verschiddene Mataarbechter fir hir Aarbechtszäit anescht anzedeelen, fir zum Beispill Famill a Beruff besser ënnert een Hutt ze kréien, mä et ass virun allem de grousse Fachkräftemangel.

Elo kann ee soen, wann net genuch Leit do si fir d'Aarbecht ze maachen, da kann ee sech net de Luxus leeschten, fir Jenni a Menni bei der Organisatioun vun der Aarbechtszäit entgéint ze kommen. Op der anerer Säit misst sech awer eng ganz Gesellschaft froen, wéi e Kader si jonke Famillje wëlle bidden, déi engersäits gefällegst zu Zwee schaffe goe sollen, an dat dacks och wëllen, wat jo och bedeit, datt den Aarbechtsmaart doduerch méi Fraen als Main d'oeuvre behält, an anerersäits d'Kanner jo awer w.e.g. net vu moies bis owes an enger Betreiungsstruktur solle sinn.

Jo ech weess. Fréier war alles méi einfach. D'Fra ass no der Gebuert vum éischte Kand doheem bliwwen an huet sech ëm Erzéiung, Stot a Kascht gekëmmert, an de Mann ass als „Alleinversorger“ schaffe gaangen. Dat ass natierlech e bëssche plakativ formuléiert, mä et mengt awer bal, wéi verschidde Privatpatronen an zum Beispill och de Generaldirekter vun der Chambre des métiers Tom Wirion, där Zäit e bëssche géifen nokräischen. Wéi wier et soss ze verstoen, datt hie sech Uganks der Woch op eiser Antenn iwwert den Absenteismus an de Betriber beklot huet, deen därmoossen zanter der Pandemie duerch déi spezial Congéen an d'Luucht gaange wieren? Huet dee Mann vergiess, datt wéinst Corona Schoulen a Betreiungsstrukturen zou waren a Grousselteren als Betreiung ewech gefall sinn? Net ze schwätze vun der Abberzuel vun Isolementer a Quarantänen, mat deene d'Kanner konfrontéiert waren.

Elo kann ee soen, datt en deels männerdominéierte Beräich wéi d'Handwierk laang näischt mat der Kannererzéiung um Hutt hat, well d'Mammen doheem alles geschmass hunn, mä déi Zäiten sinn eriwwer. An et schéngt mer dat Normaalst vun der Welt datt e „Congé pour raisons familiales“ souwuel vu Mammen, wéi och Pappe geholl gëtt. Richteg polemesch gëtt et dann awer wa Blomécher zesummen an en Dëppe gehäit gi mat Persounen déi Pappecongé huelen. Wuel verstanen. Pappecongé, dat sinn 10 Deeg, déi een direkt no der Gebuert vu sengem Kand ze gutt huet. Sollt den Här Wirion éischter de Congé parental gemengt hunn, dat wier och net manner polemesch. De Congé parental ass effektiv zanter der Reform am Joer 2018 e volle Succès, besonnesch och bei de Pappen. An dat ass gutt sou. An dat muss och e Betrib op eng bestëmmten Zäit verquësse kënnen. Éischtens weess e fréi genuch Bescheed, kann also gutt plangen an zweetens profitéiert een dach mat dovunner, wann duerno en zefriddene Mataarbechter nees zréck kënnt.

Deelzäitaarbecht dogéint ass a bleift hei am Land primär e weibleche Phänomen, mat allen Nodeeler fir Pai a Pensioun, déi dat mat sech brénge kann. Wier et do wierklech sou verwerflech, wa mer méi géifen op e Modell histeieren, an deem Fraen a Männer allebéid hir Aarbechtszäit reduzéieren, fir sech Kannerbetreiung, Erzéiung a Stot méi paritär opzedeelen? Op laang Siicht féiert menger Meenung do kee Wee derlaanscht. Net nëmmen aus enger Siicht vu Chancëgläichheet eraus, mä och am Interessi vun de Kanner an der Gesellschaft insgesamt. Patronen, déi dat verstinn a sech upassen, hätten och nëmmen ze gewannen. Amplaz mat polemeschen Aussoen Ënnerstellungen ze maachen a Leit virun de Kapp ze stoussen, wier et méi zilféierend et géif een Abuse geziilt bekämpfen an d'Aarbechtszäit esou organiséieren, datt jiddereen zu sengem kënnt. Mat Wäertschätzung a Versteesdemech bënnt een nämlech e Mataarbechter och un e Betrib.