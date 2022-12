Wéi sécher oder onsécher ass de Stater Garer Quartier? Op déi Fro fanne verschidde Leit bestëmmt ënnerschiddlech Äntwerten. Dräi jonk Männer vun enger Jugendpartei, déi sech selwer "zukunftsorientéiert" nennt, hu sech hiert Bild op der Gare gemaach an hunn dat och nach gefilmt. Op eng Aart a Weis, déi ze bedenken gëtt, fënnt d’Monica Camposeo a sengem Commentaire.

Commentaire vum Monica Camposeo

Et waren eng Kéier dräi jonk Männer, déi duerch de Stater Garer Quartier getrëppelt sinn. Zwee jonk Männer trëppele vir a gi vun hanne vum drëtte jonke Mann gefilmt. Am Video, deen an engem soziale Netzwierk vun der Jugendpartei gedeelt gouf, gëtt gesot, dass ee sech "en eegent Bild a Punkto Sécherheetssituatioun" wéilt maachen.

Si trëppelen an engem séieren Tempo duerch d'Stroossen, begleet vun enger dramatesch traureger Musek. Si trëppele laanscht Leit, déi an der Keelt op der Strooss sëtzen, halen d'Kamera op si.

Si bleiwen net stoen, kucken d'Leit knapps emol un. Och wann d'Gesiichter verpixelt sinn, gesäit ee ganz kloer, dass et de Leit net gutt geet. Déi dräi jonk Männer lafe weider laanscht e Schlofsak, an deem eng Persoun dra schléift. Och do hale si d'Kamera drop. Op d'Fro, ob grad Leit gefilmt ginn, äntweren déi dräi jonk Männer mat "Nee", wéi een am Video héiert.

De Fazit vun den dräi jonke Männer ass, dass et "richteg geféierlech kann zougoen". Ech hunn de Video e puermol gekuckt a gesinn net wierklech, wou déi "geféierlech" Situatioun soll gewiescht sinn. Wien eng Kamera op Leit hält, deenen et ganz offensichtlech net gutt geet, brauch sech net ze wonneren, wann en ugeschwat oder e bëssen ugepöbelt gëtt.

Geféierlech fannen ech perséinlech éischter d'Astellung vu jonke Männer, déi Politik wëlle maachen, andeems si laanscht Leit trëppelen, déi op der Strooss schlofen. Politiker, déi sech en eegent Bild wëlle maachen, ouni mat de Leit ze schwätzen. Mee bon, dat ass eben net d'Wielerschaft.

Mee wann ee mengt, et wier mam iwwerhiefleche Spadséiergang gedoen, kënnt zum Schluss d'Fuerderung vun de jonke Männer, dass d'Regierung am Garer Quartier sollt "opraumen".

Mir erënneren eis, et geet hei ëmmer nach ëm Mënschen. Sollen d'Leit, déi keen Daach iwwert dem Kapp hunn, vum Trottoir "geraumt" ginn? Oder stéieren eventuell déi Leit, déi op d'Navette fir d'Wanteraktioun waarden, d'Bild vum räiche Lëtzebuerg?

Ech wëll d'Situatioun op der Gare op kee Fall erofspillen. Drogen a Kriminalitéit sinn eng Realitéit.

Eng Reflexioun, vu wou de Problem kënnt, wéi een deene Leit hëllefe kann oder wéi een allgemeng fir méi sozial Gerechtegkeet suergt, gëtt et awer am Video net. Hei gëtt ganz kloer mam Misär vun anere Leit populistesch Ängschte-Politik op ënneschtem Niveau gemaach. Mat dramatescher Musek ënnerluecht.

Et gëtt tatsächlech e Problem op der Stater Gare an deen nennt sech virun allem Aarmut oder och nach Ofhängegkeet. Dee Problem kann een net "opraumen". Dat wier och wéineg "zukunftsorientéiert", wat d'Jugendpartei awer behaapt ze sinn. Dee Problem verschwënnt nämlech net, wann déi Leit enzwousch anescht sinn, wou kee si gesäit. An dee Problem léist sech och net vum selwen, wann een einfach net méi op d'Gare geet. D'Aen zoumaachen, ass e Privileeg, deen net jiddereen huet.