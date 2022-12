D'Ventë weisen no ënnen, d'Optraagsbicher gi méi dënn. Et gëtt nach ëmmer net esou vill driwwer geschwat, mä d'Logements-Kris 2.0 steet scho virun der Dier. Eng nei Zort Kris, mat gewësse Risken.Et ass net d'Demande no Wunnraum déi ewech brécht, mä et sinn déi multipel international Malaisen, déi de Lëtzebuerger Wunnengs-Modell un d'Wackele bréngen. Déi nächst Méint sinn decisiv an et ass ze hoffen, datt d'Regierung - trotz Walkampf - déi richteg Decisiounen hëlt. De Pit Everling huet sech seng Gedanke gemaach

Datt d'Lëtzebuerger Immobiliëblos – déi en sou net däerf nennen – op Sand gebaut ass, dat ass laang gewosst.

Déi Blos ass (nach) net geplatzt, well nach ëmmer Logement gesicht gëtt, zum Gléck.

Mä et gëtt Unzeeche fir Changementer an d'Konstrukt ass filigran. Dofir heescht et oppassen!

Wärend d'Locatioun gutt dréit ass bei de Venten de Wuerm dran.

Proprietären an Immobilienagencë sëtzen deels op hire Bienen, potentiell Keefer kréien de Prêt net. Wéinst héijen Zënsen a villen Inconnue sinn d'Banken zéi.

Aner Acteure mat vill Kafkraaft waarde léiwer of, virun allem Investisseuren.

D'Resultat ass: D'Notäre maache manner Akten an op de Chantiere fir d'Neibauten fueren d'Baggere méi lues.

Wärend den Duerchschnëtts-Notär nach keen Honger dierft leiden knouteren se awer schonn um Bau.

Datt Entrepreneure sech virun d'Press setzen, laang Gesiichter zéien a bei der Politik ëm Hëllef biedelen. Dat ass kee gewinnten Bild.

Ob et engem fir all Acteur soll Leed doen, dat sief dohi gestallt.

Och Entrepreneuren an anerer hu fläisseg mat schëppe gelooss an der Lëtzebuerger Logements-Gold-Grouf, an där bekanntlech eng Partie Promoteuren a Proprietären sou déif gegruewen hunn, datt se bal déi aner Säit bei de Stären eraus koumen.

De Gros vum Gold schéngt awer ofgebaut ze sinn. De Logements-Maart huet un Dynamik verluer, heescht dat a konstruktiver Marketing-Sprooch. D'Kar riskéiert am Dreck stiechen ze bleiwen, sou kann een et méi einfach formuléieren.

D'Plus-Valuen an d'Margë mussen also déi nächst Zäit méi knapp berechent ginn.

Déi Responsabel vum Bau hunn awer absolut Recht, datt elo och d'Politik gefuerdert ass.

Do gëtt et tatsächlech eng Partie Schrauwen un deenen ee kéint dréien, Notamment bei den zolitte staatleche Fraise fir de Keefer kéint et Sputt ginn, Stéchwuert Enregistrement oder TVA.

Politesch gesinn, goungen d'Annoncen an der Lescht allerdéngs an eng komplett aner Richtung, notamment fir d'Investisseuren.

Et éiert zwar d'aktuell Regierung, datt se deen onméiglechen Dossier endlech wëll upaken. Déi ugeduecht Reforme ginn och an déi richteg Richtung, woubäi déi eng oder aner Iddi wuel net ëmzesetzen ass.

Ënner dem Stréch kommen dës Proposen awer Joerzéngten ze spéit an elo virun allem komplett zum falsche Moment, well den aktuelle Kontext iwwerhaapt net consideréiert gëtt.

D'Regierung muss elo kuerzfristeg op dës NEI Situatioun reagéieren.

Keen huet Interêt drun, datt de Constructeurs-Secteur struewelt. Do schaffe 60.000 Leit.

Da muss och à tout prix evitéiert ginn, datt d'Logements-Präisser ze séier an ze däitlech an de Keller rëtschen. Bei deem Zenario kréich nämlech de ganze Lëtzebuerger System fatzeg den Houscht.

Politesch gesinn, hätt déi kriddeleg Situatioun vun haut besser kënnen antizipéiert ginn. Se annoncéiert sech zënter Méint.

D'Regierung wëll am Februar 2023 Positioun bezéien. Dat ass spéit.