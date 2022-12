De russesche Krich géint d'Ukrain, d'Energiekris, déi domat verbonnen enorm Präishaussen, den Doud vun der Queen Elizabeth II an England… jee, de Joresréckbléck op 2022 ass wéi sou dacks gepräägt vun negative Schlagzeilen.

Donieft liewe mer souwisou an enger "Perma-Kris" oder engem Kontext vu Polykrisen: d'Klimakris, d'Hongersnout, d'Migratiounskris, an dat alles no 2 Joer Pandemie. Dat kéint ee verzweiwelen doen. Ma sou kuerz viru Chrëschtdag plädéiert eis Journalistin Annick Goerens an hirem Commentaire, wéi sou dacks, fir e bëssen Hoffnung an Optimismus.

Commentaire vum Annick Goerens

Ech si Journalistin, deemno och Realistin, an am Alldag ass et mäin Job, de Fanger an d'Wonn ze leeën. Et dominéieren dacks negativ Noriichten, well wann eppes gutt leeft, gëtt seelenst dovunner geschwat. Och dat kann a soll an Zukunft änneren. An all Kris stécht eng Chance, sou heescht et am Volleksmond.

Den Ukrain-Krich huet eng Energiekris ausgeléist an dat war zum Beispill eng Chance fir déi ökologesch Transformatioun virunzedreiwen. Et wëll ee manner ofhängeg si vum russesche Gas. Endlech gëtt Energie gespuert an et gëtt iwwerall méi op Erneierbarer gesat. Och wann d’Offer der Demande net ganz nokënnt, sou huet sech op d'mannst am Denken eppes geännert. Vill Länner maachen Owes d'Luuchten aus. Et gëtt manner verbëtzt. Eleng dat ass e Fortschrëtt. An den USA ass Wëssenschaftler elo och een Duerchbroch gelonge bei der Kärschmelz. Doraus kéint och eng propper Alternativ fir d'Energieproduktioun entstoen - gutt Nouvellen deemno.

Een Ëmbroch am Iran?



Den Doud vum Jina Mahsa Amini de 16. September huet eng enorm Protestwell ausgeléist. Mëttlerweil schwätzen déi meescht vun enger Revolutioun. Jonk Fraen a Meedercher hunn ugefaangen, géint déi Islamesch Republik an hir Ënnerdréckung ze protestéieren.

Ëmmer méi Mënsche ginn op d'Stroossen a jäizen “Jin, Jiyan, Azadi”, also Fra, Liewen, Fräiheet. Och wann d'Grausamkeet vun der Islamescher Revolutiounsgard iwwerweit, honnerte Mënschen ëm d'Liewe koumen, carrement gefoltert an ëmbruecht ginn oder am Prisong sëtzen. Et gëtt sech awer gewiert. Den Iran kéint virun engem richtegen Ëmbroch stoen. Et wier eng Chance fir d'Regioun a fir déi ganz Welt.

"Pink Tide" a Latäinamerika



De Latäinamerikanesche Kontinent erlieft e Ruck no lénks - déi sougenannten Pink Tide oder marée rose. A Kolumbien gouf dëst Joer den éischte politesch lénks orientéierte Politiker un d'Spëtzt vum Land gewielt, de Gustavo Petro. A Brasilien gouf endlech de Rietspopulist Jair Bolsonaro ofgewielt. Amplaz regéiert elo de Lula da Silva. Aarm Leit, déi indigene Bevëlkerung an och d'Naturschützer vum Amazonas-Reebësch kënnen nees hoffen.

Medezinesche Progrès



2022 goufen och vill medezinesch Avancë gemaach. Wëssenschaftler op der Universitéit Oxford hunn e Vaccin entwéckelt géint Malaria – ultra effikass a bëlleg. D'Produktioun kéint schonn d'nächst Joer ufänken. Ronn eng hallef Millioun Kanner stierwen all Joer un Malaria.

Am November gouf och e Medikament fonnt, wat den Alzheimer däitlech bremst an halluzinoge Substanze kéinten an Zukunft an den Asaz komme fir Sucht, Depressioun a mental Problemer ze bekämpfen.

An de Coronavirus ass mëttlerweil um Stadium vun enger Grippe ukomm. Eventuell schwätze mer geschwënn net méi vu Pandemie, mee vun Endemie.

Fraerechter

A punkto Fraerechter bleift weltwäit nach ganz vill ze maachen, och an de sougenannte westlechen Natiounen. Vun dësem Joer u ginn et weiblech Crash Test Dummies. Bis ewell hate Fraen nämlech 47 Prozent méi Risiko, bei engem Autosaccident blesséiert ze ginn, well all d'Sécherheetsvirkéierungen am Auto un een duerchschnëttleche Mann adaptéiert waren. Domat ass elo Schluss.

2022 huet fir d'alleréischte Kéier eng Fra als Haapt-Schidsriichterin e Spill bei der Männer-WM am Katar dirigéiert. D’Stéphanie Frappart aus Frankräich schreift Geschicht.

Wou mer beim Futtball a bei de Frae sinn: nach ni gouf souvill Fraefuttball gekuckt. Eleng an Däitschland hunn ronn 18 Millioune Leit d'Finall England géint Däitschland suivéiert.