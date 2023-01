Bal op den Dag genee a 5 Méint gi mer eng éischte Kéier am neie Joer wielen. Et ass d'Generalprouf an den 102 Gemengen, fir dee groussen Examen am Oktober, wa sech dann déi 60 dichtegst Politiker qualifizéieren, fir an der Chamber ze siegéieren. D'Walcampagne ass vu ganz no ze suivéieren mengt de Roy Grotz a sengem Commentaire, well et geet ëm vill.

De Commentaire vum Roy Grotz

Esouguer ëm ganz vill, a net ëm méi oder manner wéi eist klengt Land déi nächst Joerzéngte wëll do stoen. Jo, et ass wierklech sou - mir wielen dëst Joer déi Politiker, déi decidéiere wäerten, ob mer weider blannemännerches wëllen de Klimakollaps weider ufeieren oder ob mer enfin zum Ëmdenke kommen a jiddweree sech freet, ob hie wierklech muss 3 mol d'Joer an d'Vakanz fléien, sech eng Zweet- oder Drëttwunneng leeschten a wierklech muss op dee leschte Cent kommen, wann hien en Terrain verkeeft. Hei schwätzen ech natierlech nëmme vun de privilegiéierte Leit am Land, déi dat iwwerhaapt och kënne maachen. Wa si awer net am Boot sinn, fir zesummen ëm ze steieren an d'butzegt klengt Schëff Lëtzebuerg manoeuvrabel ze halen, dann ass et virprogramméiert, datt mer zesummen ënnerginn. Ech froen Iech, eis a mech duerfir fir geneest nozelauschteren, wat d'Parteien eis opdësche wäerten, fir d'Land nohalteg ze gestalten, Energiesécher ze halen, d'Biodiversitéit z'erhalen, d'Finanzen ofzesécheren an op Liwwerketten ze setzen, déi den direkte Wee maache vum Produzent hin op den Teller.

Jo, dozou gehéiert politesche Courage, well esou eng Politik huet mat néidegem Ëmdenken ze dinn, mat Verzicht, mat Sakrifissen - mee ouni déi geet et net.

D'Methode vun de Jonke vun de Mouvementer vun der "leschter Generatioun" muss een net gutt oder iwwerdriwwe fannen - mä et ass kloer, datt si Recht hunn, datt e "weider esou" an en absolut Ausreize vu Gewënndenken a liberaler Maartpolitik an de Sens unique vun der Klimakris féiert - an där mer schonn dra sinn: d'Iwwerschwemmungen, Afenhëtzten an d'Klima-Flüchtlinge soe méi aus, wéi all Statistiken an d'Previsioune vum Club of Rome sinn deemno richteg gewiescht.

Liest deemno wéi nohalteg déi Gréng wierklech wëlle Politik maachen, loosst iech net blende vu bloem oder roudem politesche Bling-Bling an der Clients- a Kaddospolitik, fir mam gëllene Mëttelwee nëmme kengem op d'Féiss ze trëppelen an hannerfrot al Rezepter, déi iwwer Joerzéngte gegraff hunn, mä elo mol net méi fir de Recycling daachen.

Ze kucken ass z.B. och, ob d'lénks blénke vum Ex-Vize-Premier net awer drop erausleeft, fir sech schéi brav nees an der Mëtt anzereien, well d'de facto Spëtzekandidatin a Mamm vun der Natioun Paulette Lenert billt sécher net sou haart wéi de Komerod Kersch.

Mee - "tout ce qui est excessif est insignifiant" (Talleyrand)

Wéi flott, mee leider illusoresch wier et dach, eng Regierung vun de kompetentste Leit ze forméieren, déi d'Politik ze bidden huet. "Geet net" sot dier - "stëmmt" soen Ech - mee virstellen kann ee sech dach awer sou eng Regierung vun der Nationaler Unitéit, mat der Staatsministesch Lenert, dem Ausseminister Bettel a sengem Staatssekretär Asselborn, grad wéi dem Sam Tanson als Vize-Première.

Fir Digitales wier de Sven Clement zoustänneg, fir den Agrarsecteur d'Martine Hansen a Pierre Gramegna an Etienne Schneider géifen hire Comeback als Tourismus- respektiv Logementsminister celebréieren- alles nëmme Wonschdenken oder eng Horrorvirstellung. Mä déi Bescht gi gebraucht fir unzepaken an dem Grand-Duché Perspektiven ze bidden - duerfir sinn d'Walprogrammer mat der Lupp ze liesen, fir déi z'eliminéieren, déi den Eescht vun der Situatioun verkennen an ausblenden, an nëmmen op d'Regierungsavantagen aus sinn. Et läit an eiser Hand, soss daachen déi Walen der Huddel näischt a sinn eng eenzeg verpasste Chance.