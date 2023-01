Den 10. Oktober fuerdere mer all Joers, datt d’Doudesstrof ofgeschaaft gëtt. Den 10. Dezember erënnere mer un déi universell Deklaratioun vun de Mënscherechter. Dat ass wichteg! Wichteg sinn awer och déi aner 363 Deeg, well et gëtt Länner wou ronderëm d’Joer géint déi Wäerter a Prinzippie verstouss gëtt, déi eis um Häerz leien, esou d’Dany Rasqué a sengem Commentaire, wou et haut ëm den Iran geet.

Commentaire vum Dany Rasqué

Et geet eis alleguer eppes un, net just d’Politiker, mä jiddwer eenzele vun eis, deen d’Chance huet an engem fräien an demokratesche Land ze liewen. Ech wollt Iech kuerz vun engem jonke Mann schwätzen.

De Mohammad Mehdi Karami.

Als klenge Bouf huet hie seng grouss Passioun fir de Karate entdeckt. Hien huet et bis an déi iranesch Nationalekipp gepackt a Medaile gewonnen, doheem an am Ausland. An de leschte Méint huet de jonke Sportler géint den autoritäre Regimm a sengem Land protestéiert, wéi dausenden aner couragéiert Mënschen och.

Ugangs November gouf hien op enger Demonstratioun festgeholl, de leschte Samschden ëmbruecht. Erhaangen. Vum iranesche Staat.

Hien ass 22 Joer al ginn an ass ee vu véier Demonstranten, déi offiziell am Zesummenhang mat de Protester higeriicht goufen.

Him gouf virgehäit, zesumme mat aneren Demonstrante Schold um Doud vun engem Sécherheetsbeamten ze sinn a gouf virop verurteelt wéinst Krich géint Gott an de Prophet.

Tëschent senger Arrestatioun an dem Urteel louche grad emol véier Wochen. Et versteet sech vum selwen, datt hie kee faire Prozess an där Zäit gemaach krut. De jonke Mann hat kee Recht op en eegenen Affekot an hie gouf gefoltert, bis en dat gesot huet, wat d’Justiz vun him wollt héieren.

Vis-à-vis vu senger Famill huet hie geschwuer, näischt verbrach ze hunn. Déi Famill huet en iwweregens net méi dierfe gesinn, ier Männer a schwaarze Cagoullen him e Samschden e Strack ëm den Hals geluecht hunn.

Dat ass dat Eenzegt, wat dee barbaresche Regimm zu Teheran fäerdeg bréngt. Leit ëmbréngen.

Mat Brutalitéit an Terror d’Vollek tyranniséieren an ënnerdrécken. Dat ass déi iranesch Äntwert op Protester.

Grad bekannte Leit, wéi jonk Sportler oder Museker, déi vill an de soziale Medie suivéiert ginn, kommen dem iranesche Staat bei senger perverser Barberei zu Paass, fir en Exempel ze statuéieren.

Dosende Leit riskéieren dat selwecht Schicksal, wéi de Mohammed Mehdi Karami.

D’EU huet no den éischten Hiriichtungen am Dezember Sanktioune géint den Iran decidéiert, mä se sinn net duergaangen.

Ugangs der Woch hu vill EU Länner den iraneschen Ambassadeur convoquéiert an awer huet Teheran an de leschten Deeg weider Doudesurteeler gesprach.

Op EU-Niveau goufe weider Sanktiounen annoncéiert, mä dat brauch Zäit. Just déi Leit, déi op der Doudeslëscht vum iranesche Regimm stinn, hunn déi Zäit net.

Mënscherechtsorganisatioune warnen, datt d’Exekutioune vun zwee weidere Männer, 19 an 22 Joer al, imminent sinn.

Natierlech ass hei d’Politik gefuerdert, mä et ass un eis all, eis hannert d’iranescht Vollek ze stellen a kloer ze maachen, datt et ni, ënner kengen Ëmstänn, eng Justifikatioun gëtt, fir dat eegent Vollek ëmzebréngen. Net am Iran an och néierens soss op der Welt!