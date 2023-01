Eng Welt, déi ëmmer méi séier a komplex gëtt, fir se nach ze verstoen. Eng Gesellschaft, déi fäert, sech geschwënn net méi als Gemeinschaft wouer ze huelen. Iergendeppes geet an déi falsch Richtung, mengt d’Diana Hoffmann a sengem Commentaire.

An dofir muss sech nees méi domadder befaasst ginn, wat de Mënschen d'Ängschten hëlt an se méi zefridde mécht. Dat op allen Niveauen. Dem Politeschen, dem Gesellschaftlechen an dem Individuellen. Vill Problemer kéinte sech dann nämlech vum selwe léisen oder op d'mannst besser ginn.

Allem virop dee vun der mentaler Gesondheet vun de Leit. Zefridde Mënsche si méi oppe fir Neies a manner ängschtlech fir d'Zukunft. Se menge manner onwichteg Saache musse mat radikalen Usiichten ze protegéieren a grenze sech net of. D'Gesellschaft muss nees zesumme fannen. An dat geet nëmmen iwwert d'Zefriddenheet vum Eenzelen.

Laang Jore war d'Kierch de Garant fir d'Organisatioun vun enger Gemeinschaft, déi maassgeeblech zu der Zefriddenheet vum Eenzele bäigedroen huet. Spiritualitéit an diverse Formen ass a war, wéi d’Mënschheetsgeschicht et weist, ëmmer schonn e Besoin vun de Leit an en zentraalt Element fir hiert Zesummekommen. Gesicht dono gëtt ëmmer méi heefeg individuell. Achtsamkeet, Meditatioun oder Yoga gi méi a méi populär. Mer hunn eng Gesellschaft, déi ze modern ginn ass, fir nach Guidage an ale Reliounstexter ze fannen, ma och ze gestresst, fir op den eegene Kierper ze lauschteren.

Et kléngt gewëss no der Drëps op de waarme Steen, mä wéi wär et, d'Gléck vun de Bierger als Staatszil ze definéieren? Sou wéi de Bhutan. Dass bei all Decisioun, déi an der Politik getraff gëtt, méi grëndlech iwwert den Impakt op d'Zefriddenheet vum Gros vun de Leit nogeduecht gëtt. Eng Maxime déi déi vum éiwege Wuesstem an dem "ëmmer méi" kéint un der Spëtzt ofléisen. Fir zukünfteg Generatioune wäert nämlech warscheinlech eng grouss Erausfuerderung doranner bestoen, mat manner zefridden ze sinn, wéi déi Generatioune virun hinnen haten.

Bestoend Acteure vun der Zivilgesellschaft mussen dofir méi aktiv op d'Leit duergoen a se an hier Aktivitéiten abannen. Beweegunge wéi "Transition", déi sech mat alternative Gemeinschaftsforme beschäftegen, ginn et. Reliéis Gemeinschafte kéinte méi Zoulaf hunn, wann se et fäerdegbréngen, sech der Zäit an de Besoine vun de Leit unzepassen. D'Gemenge kéinte Raum bidden, andeems se sou vill wéi méiglech labber Sportofferen oder aner Aktivitéiten ubidden. A méi wichteg a schwéier nach, mussen d'Leit motivéiert ginn, matzemaachen. Ma jiddereen ass an der Responsabilitéit a muss och fir sech kucke wat e brauch, fir zefridden ze sinn a sech trauen et unzegoen.

Vill Problemer léise sech da vum selwen. Well zefridde Mënsche si gewéinlech oppen, motivéiert an engagéiert an droen esou zu enger positiv agestallter Gesellschaft bäi, déi net ausgrenzt a gedëlleg ass nozelauschteren, fir Vertrauen ze schafen.