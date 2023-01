2023 ass e Superwaljoer mat Gemengewalen a Chamberwalen. Super vill Aarbecht, Verantwortung a politesch Muecht hunn och vill Politiker.

De Commentaire vum Carine Lemmer

Si hunn Duebelmandater. Sinn am Gemengen- oder Schäfferot an enger Gemeng a sëtzen an der Chamber. U sech ass all Partei der Meenung, datt déi Duebelmandater net gutt sinn. Mä ofgeschaaft gi se nawell net.

Déi 3 Regierungsparteien haten d’Ofschafe vum Duebelmandat schonn an hire Walprogrammer vun 2013 dra stoen. Ënnerstëtzung kréie se vun deenen anere Parteie. Och vun de Jugendparteien. An awer deet sech glat a guer näischt an deem Dossier. Jidderee fuerdert et, mä kee wëll et wierklech.

Vun 10.000 Awunner u gëtt de Buergermeeschter-Posten als Vollzäitjob ugesinn. Fir eng Schäffentâche kritt een do 20 Stonne Congé politique. Fir en nationaalt Mandat sinn och 20 Stonne virgesinn. Wann ee wéilt de Vollzäit-Buergermeeschter generell aféieren a fir datt e Sënn mécht, wären och méi grouss Gemenge néideg. Déi geschwënn 100 Gemengen nei organiséieren a stäerken, misst also och d’Zil sinn. Mä Dir gesitt schonn. D’Reorganisatioun vun de Gemengen ass näischt, dat d’Politik aktiv ugeet. Fusioune solle fräiwëlleg geschéien, also deet sech op ville Plazen näischt.

Well wien ännert scho gären eppes, wat e kennt? Wie gëtt scho gären eppes op a geet u seng Virdeeler seeën? Fräiwëlleg kaum een. Just déi Lénk hunn an hire Statuten eng Trennung vu kommunale Mandater (Schäffen oder Buergermeeschter) an nationale Mandater. De Cumul géif ze vill Muecht op eng eenzel Persoun konzentréieren. An et wär och ze vill Aarbecht fir eng Persoun. Soen déi Lénk. Aner Parteie gesinn et änlech, mä liewen eppes anescht.

24 Buergermeeschteren oder Schäffen sëtzen aktuell an der Chamber. Derbäi kommen nach 15 Conseilleren. D’CSV huet am meeschten Duebelmandater – also och am meeschten ze verléieren.

D’Parteie kéinten natierlech – wéi déi Lénk - fräiwëlleg decidéieren, datt e Schäffen- oder Buergermeeschter-Posten net compatibel ass mat engem Deputéierte-Mandat. Si missten net op e Gesetz waarden. Mä an der Realitéit an am Walkampf wëll keen op seng bekannte Leit verzichten. E Vezicht op Gemenge-Mandatsträger op de Chamber-Lëschte géif Stëmme kaschten. Wann een natierlech ëmmer op déi al Huese setzt, ass et fir de politeschen Nowuess méi schwéier.

7 Jugendparteien haten 2020 e Virstouss gemaach an hu sech fir en Ofschafe vun den Duebelmandater staark gemaach. Hir Petitioun krut awer nëmmen 327 Ënnerschrëften. Den Interessi ass also net grouss. Respektiv d’Leit, d’Wieler maache sech wéineg Gedanken driwwer, ob déi duebel Kapen gutt oder schlecht sinn. D’Realitéit ass och, datt Jonker, déi fréier eng Trennung gefuerdert hunn, haut genee sou en Duebelmandat hunn - Deputéiert a Schäffen. Wann een de System net ännert, da passt ee sech un.