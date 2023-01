E Samschdeg waren d‘Vertrieder vun de véier gréisste Lëtzebuerger Jugendparteien an eiser Emissioun Background am Gespréich. Dat waren déi Jonk Demokraten vun der JDL, déi Jonk Gréng, déi Jonk Sozialisten an d'CSJ, déi Chrëschtlech-Sozial Jugend. An do dierft sech awer nawell den een oder anere gewonnert hunn, dass effektiv vu "Jugend" rieds ass. Keng Kritik um System, net vill nei Iddien a generell wuel kee Plang, wat "Jonk sinn" haut iwwerhaapt heescht, kritiséiert d'Annick Goerens haut an hirem Commentaire

Commentaire vum Annick Goerens

Hunn ech do effektiv Jonker héieren e Samschdeg um Radio, déi de Bols vun der Jugend gefillt a verstanen hunn a sech fir Interessien asetzen? Oder waren et net awer scho Vollblutt-Politiker, déi sech an de Startlächer prett halen, nëmmen net ze vill wëllen d'Mammeparteie kritiséieren an domat hir Gonscht verspillen, well et ass jo schliisslech Waljoer?

D'Jugendparteien als Schmiede fir déi nächst Generatioun? Ohh jee... Wann dat alles ass, wat mer eis déi nächst Joren erwaarden dierfen, dann ass dem Grand-Duché och net gehollef. Nei Iddien? Nee... Alternativ Politik?.Nee... Kritik un engem System, deen an d'Mauer leeft? Nö…

E Samschdeg hunn déi véier méi oder manner jonk Hären hire Parteien nom Mond geschwat. Ze brav an ze ugepasst? Déi Kritik hu se net gëlle gelooss. Schliisslech géinge se vill Communiquéë schécken. Do hunn ech zwar eng Kéier gutt gelaacht. Fir wie maacht der well méi Politik? Fir déi al wäiss Männer, déi nach Communiquésartikelen an den Zeitunge liesen? Je je léif Jugendparteien… Déi Jonk sinn haut op de soziale Medien, virop TikTok, Instagram a Snapchat. De Vertrieder vun de Jonke Gréngen huet et richteg gesot. Hir Aufgab wier et, d'Stëmm vun de Jonken an d'Politik eranzebréngen a jo, och mol méi radikal ze sinn. Allerdéngs mengt hien domat wuel anerer.

Wärend an Däitschland Dausende Jonker op d'Stroosse ginn an hir Parteie kritiséieren, well et einfach nach ëmmer hannen a vir net duergeet, schwätzen déi dräi Vertrieder vun de Jugend-Majoritéitsparteien dovunner, dass et ambitiéis Mesurë brauch. D'Regierung hätt awer scho vill gemaach, et goufe Chiffere genannt. Radikal oder rebellesch ass dat zwar net.

Mir waren déi jonk Hären einfach ze staatsdroend, ze konform. Natierlech muss een och net andauernd op d'Tromm schloen a just Radau maachen, mä grad an Zäite vu Walkampf an Zäiten, wou einfach hei am Land alles just nach ausgeriicht ass op Leit, déi Frick hunn, wou d'Schéier tëscht aarm a räich méi grouss ass, wéi e Krater um Mound, do wär et un der Jugend, Alarm ze schloen. Hir Zukunft (eis Zukunft) steet um Spill. Ma et huet een d'Gefill, dass grad dat e Problem ass... d'Representativitéit. Wéi vill vun hinne setze sech wierklech mat de Problemer vu Jonken auserneen? An wéi vill maachen am Fong scho Politik, fir eemol an d'Chamber ze kommen?

An nach zu gudder Lescht, meng Kritik als Feministin. Et war keng Fra um Mikro a gestéiert huet dat déi jonk Hären net. Den Alex Donnersbach vun der CSJ huet et souguer hikritt ze soen, fir hie wier dat eigentlech keen Thema. Hie wéilt näischt do era liesen. Am Allgemenge géing ee constatéieren, dass sech manner Fraen an der Politik engagéieren. Dat nennt ee leider och nach eng bëlleg Excuse.