Am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent" huet de Futtball-Nationaltrainer Luc Holtz gesot, datt d'Dier fir den Olivier Thill ënnert him als Nationaltrainer zou wier.

Et géif an éischter Linn drëms goen, datt den Oli Thill ee Manktem u Respekt dem Staff géigeniwwer gewisen hätt.

Datt ee Futtball-Nationalspiller hei am Land suspendéiert gëtt, ass net alldeeglech, datt wéi an dësem Fall den Oli Thill ënnert dem Luc Holtz och ni méi fir d‘Nationalequipe wäert spillen, ass nach méi rare.

Tëscheruff vum Jeff Kettenmeyer

Ech erlabe mir an der ganzer Saach keen Urteel, wien am Recht ass an wien net.

Déi wierklech Wourecht kennen an éischter Linn just de Luc Holtz an den Oli Thill selwer an och hei sinn d‘Opfaassungen wuel ënnerschiddlech.

An dësem Fall ass et ee Choix vum Trainer, deen ee reng sportlech gesinn net muss verstoen, mä awer respektéieren.

Den Olivier Thill huet 41 mol fir d‘Lëtzebuerger Nationalequipe gespillt, dobäi bleift et also elo mol op ongewëss Zäit.

Den Nationaltrainer Luc Holtz sëtzt zanter August 2010 op der FLF-Trainerbänk. Hie war nach ni „Everybody's Darling“, wat him, sou kënnt et mol eriwwer, och net wierklech wichteg ass an zitt seng Linn a seng Meenung duerch.

Den Erfolleg gëtt him, mat e puer Ofstrécher a méi oder manner decisive Matcher bis elo gréisstendeels Recht.

Am Fall Oli Thill setzt hien awer elo nei Richtlinnen, och sech selwer als Trainer.

Bei aller Qualitéit am Lëtzebuerger Kader ass et trotzdeem gewot, wann een als Nummer 92 op der Welt et sech kann erlaben, ee vun deenen beschte Mëttelfeldspiller op der Säit ze loossen.

Donieft stellt sech d‘Fro, wéi an Zukunft eng propper Zesummenaarbecht mat de Bridder Vincent a Sebastien méiglech wäert sinn. Mam "Seba", wéi deen eelsten vun de Bridder genannt gëtt, ass d‘Relatioun souwisou net déi allerbescht, hien huet och an der Zäit vum Champions League-Exploit mat Tiraspol keng wierklech Roll beim Luc Holtz gespillt.

Fir eng anstänneg EM-Qualifikatioun kënnen ze maachen, muss den Nationaltrainer Rou a seng Equipe an an den Entourage kréien.

Ee wichtegen Deel heibäi ass, datt weder d‘Spiller, d'Mataarbechter oder och d‘Supporter d‘Gefill kréien, datt mat zweeërlee Mooss jugéiert gëtt. Déi eng dierfen, déi aner net.

D‘Grupp fir d‘Europameeschterschaftsqualifikatioun mat Portugal, der Slowakei, Bosnien-Herzegowina, Island a Liechtenstein léisst Plaz fir Euphorie.

Lëtzebuerg huet zanter 5 Matcher net méi verluer an zanter dëser Woch och ee Nationalspiller manner.