Iwwer Solidaritéit war déi lescht Joren ëmmer nees Rieds. An iwwer Verantwortung vis-à-vis vun enger Gesellschaft. Mee wat ass no der Pandemie aus der Solidaritéit ginn? A wou bleift d’Verantwortung an der Logementskris? Dat freet sech d’Monica Camposeo am Commentaire vun haut.

De Commentaire vum Monica Camposeo

Elo wou virun allem vill Jonker Perspektiv brauchen, notamment bezuelbare Logement, ass vu Solidaritéit net méi vill ze gesinn. Déi, déi scho vill hunn, froen nach méi. Déi, déi näischt hunn, bleiwen op der Streck.

Et geet net méi duer, just virun der eegener Dier ze kieren. De Problem betrëfft antëscht déi ganz Gesellschaft. Lëtzebuerg gëtt als Standuert manner attraktiv, d’Penurie um Aarbechtsmaart wiisst an da geet forcement och de Wuelstand fir Leit, déi eigentlech gutt verdéngen, erof. Oder d’Leit wunne méi wäit vun hirer Aarbecht, et entsteet nach méi Stau, vun deem och jidderee betraff ass. Dat ka kee wëllen, egal a wéi engem Quintil vum Statec een sech befënnt.

E Problem gesellschaftlech léisen, geet awer nu mol just, wann ee kuckt, wat fir d’Allgemengheet am Beschten ass. Horte war an der Pandemie beim Toilettëpabeier schonn net cool. Bei Haiser oder Appartementer, déi ee laang eidel stoe léisst, ass dat souguer verantwortungslos.

Dat nämmlecht gëllt wa grouss Promoteuren nom Staat ruffen, Steiervirdeeler froen, well de Marché grad net méi esou rentabel ass. Natierlech hänke vun der Baubranche vill Aarbechtsplazen of an et ass och richteg, dass d’Bau-Entreprise Locatiounswunnenge bauen an dat just wann et sech fir d’Investisseure lount. Ma elo mordikus un héije Marge wëlle festhalen, a soss eben einfach manner bauen, ass quasi Erpressung.

Hei gi Steiersue gefrot fir weider kënnen esou ze fonctionéieren, wéi do wou d’Situatioun nach besser war. Mee wéi de Maart explodéiert ass, huet de Staat och net an d’Präisser agegraff, fir de Leit ze hëllefen. Do gouf zougelooss, dass déi eng profitéieren an déi aner nokucken.

Et wier elo un der Zäit, dass déi, déi profitéiert hunn, Verantwortung iwwerhuelen.

Wéi am leschte Presseclub hei op der Antenn schonn diskutéiert gouf, si 5,5 Milliarden Euro investéiert ginn, fir duerch d’Pandemie ze kommen. An dat huet gehollef. Ma elo gëtt awer vu ville Säiten nach méi gefuerdert. Ëmmer méi wëllen ass fir déi nächst Generatiounen irresponsabel.

Eng Attitüd, déi an den Diskussioune ronderëm den Index och ëmmer nees optaucht. Ech weess, den Index ass keng sozialgerecht Mesure. Ma elo steet awer d’Propose am Raum, dass eng Indextranche souzesoe vum Staat iwwerholl gëtt. Wat dat genee bedeit, steet op engem anere Blat. Mee egal wéi muss ee jo awer bedenken, dass et ëm Steiersuen geet.

Alt nees gëtt ëmmer méi gefrot. Den Index maach sécherlech positiv Aspekter hunn. Mee dorunner festhalen, wann dat just iwwer Steiersue geet, ass ze kuerz geduecht. Um Enn bleift manner fir déi, déi elo op Solidaritéit ugewise sinn. A virun allem fir all déi nächst Generatiounen.