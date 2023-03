"10 Joer Gambia hunn d'Problemer net méi kleng gemeet, mee méi grouss". Mat dësem Constat huet de gekréinten CSV-Spëtzekandidat Luc Frieden um Weekend annoncéiert,...

... wou d'Rees vun der Partei soll nom Oktober hiféieren - riicht zeréck un de Pouvoir - mat beschtefalls engem Partner am Koalitiounsbett oder och nach zur Nout enger drëtter Partei un der Säit - op d'Rechnung opgeet, hänkt net nëmmen vum Wieler of - mee och vun der CSV-Ekipp ronderëm ... Iwwerleeunge vum Roy Grotz.

De Commentaire vum Roy Grotz

"Mat Him verbanne sech an der Partei Hoffnungen. Déi Eng schwätze vum 'Messias-Mythos', déi Aner soen, hie wier den James Dean vun der Politik, deen ze fréi gaangen ass, fir de Status vun engem Held ze kréien" - gutt an der Press geschriwwen - ëm wie geet et?

Nee, net ëm de Luc Frieden, mee an engem Artikel 2018 an der FAZ ëm den Frieden-Double Friedrich Merz, deem säin CV a groussen Zich deem vum Lëtzebuerger CSV-Messias gläicht.

Et ass dann och eng däitsch Marketing-Agence vun Hamburg, déi d'CSV um Wee zeréck un d'Muecht beréit an all onkamoud Falen a Sténg aus dem Wee soll raumen.

Déi mam Luc setzen op dem Ex-Finanz- a Budgetsminister seng Manager-Qualitéiten: D'Messagen aus der Ettelbrécker Konvent-Mass liese sech wéi eng Guide-Ligne, fir Jeunes dirigeants mat Steiererliichterungen fir Leit a Betriber, d'Energie-Transitioun begleet vun engem Marshall-Plang a Mesuren, déi de Betriber net wéi dinn,

Neen zu Verméigens- oder Ierfschaftssteier oder och engem gedeckelten Index, Jo zu méi séieren administrativen Prozeduren an enger pragmatescher Ëmweltpolitik - flott nediert, do kann jiddereen ënnerschreiwen.

D'Fro ass lo, wéi sech d'CSV personell an de Bezierker zu dëse Sujeten positionéiert an opstellt an op de laangjäregen Spuerbuch-Minister och Stëmmen a Leit wéi Galles, Spautz, Mischo oder Weydert zouléisst.

Da muss awer och de Spagat zu der Inner-cercle-Fraktioun stëmme mat Roth, Mosar, Gloden, Wiseler, Hansen a Margue - an ob de neien-alen CSV-Star déi Turn-Akrobatien hikritt, ass ze hannerfroen.

Et ass Zait fir e Wiessel - fir eng aner Politik - an déi fänkt haut hei un - sou sot et de Luc Frieden, deen och ganz gentil du geklappt krut - e Luc Frieden, deen och seng sozial Kompetenz ervirgestrach huet, wëll hien déi lescht Joren beim Roude-Kräiz aktiv war - Stéchwuert "Gruef tëscht Aarm a Räich zouschëppen".

D'Hamburger Rieden-Analysten ware sécher zefridde mat deem Speech, wouranner xMol op déi Jonk, dem Luc Frieden seng Kanner an d'Zukunftsgestaltung vum Land higewise gouf.

Och wa Blo-Rout-Gréng d'rout Kaart vum Ex-Juncker-Dauphin gewise krutt, sou wëll et sech de Luc Frieden als rénge Strateg mat kenger Faarf verdierwen an keng Exklusivitéiten ausschwätzen- et wëll een net nees als Paria do stoen um Walowend, wann d'Party fir d'drëtte Kéier komplett ouni d'selwer-ernannt orange Gestaltungs-Partei gefeiert gëtt.

Dat wëllen "déi mam Luc" mat allen Moyenen verhënneren - well soss bleift vun der houfreger Vollekspartei just nach e Slogan an e Logo ouni all Schäin an Identitéit.

Et ass der CSV hir lescht Chance. Et ass dem Luc Frieden seng allerlescht Chance - Jonker ginn an dëse Wale bei der CSV keng verbrannt, well bis op e puer kleng Ausnamen keen an d'éischt Rei gelooss gouf.

De Charisma an d'wirtschafts-liberal Experienz vun engem Luc Frieden mussen duergoen - D'Loft, d'Opbrochstëmmung an d'Dynamik si vläicht aus der Dräier-Koalitioun eraus - trotzdeem wäerten dës Parteien alles ginn, fir net musse mat der CSV de Passé op ze schaffen.

#déimamXavierSamPaulette sinn nämlech fest gewëllt, de Cockpit net sou séier ze verloossen an d'CSV weider um Parking vum Findel ze loossen - wou si no engem Parking sicht.