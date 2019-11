Brauche mir eng zousätzlech Jughurt’s Fabrik zu Lëtzebuerg?

Hu mir net 2 National Mëllech Produktioun's Firmen déi sech de Marché hei zu Lëtzebuerg an den Marché an der Groussregioun mat enger Hellewull vun aneren Mëllech's an Jughurt's Produzenten a mat enger ganz haarder Konkurrenz mussen Deelen?

Jo, et ginn esou guer hei zu Lëtzebuerg Geschäfter « vir keen mam Numm ze Nennen » déi vun verschidden Lëtzebuerger Produkter nëmmen 1 Produkt vun enger Lëtzebuerger Firma am Regal hunn.

Sinn d'Lëtzebuerger Mëllech Baueren net am gaang och nach un engem Jughurt ze schaffen?

Brauche mir hei zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun net Firmen déi esou wäit et méiglech ass hir Matière Première zu Lëtzebuerg oder an der Groussregioun kafen? Heescht dat net dass an dësem Fall, d'Mëllech beim Lëtzebuerger Bauer oder dem Bauer aus der Groussregioun zu seriösen a kengen Dumpingspräisser kaf an zu Lëtzebuerg verschafft gëtt?

Ass et net esou dass FAGE d'Mëllech aus Griicheland importéiert? Brauche mir eng Jughurt's Fabrik déi d'Mëllech Stonnelaang duerch Europa féiert éier d'Mëllech dann zu Lëtzebuerg verschafft gëtt an da nees Stonnelaang als Jughurt an Europa an an der Welt verkaf gëtt?

Wéivill Mëllech a Jughurt brauch Lëtzebuerg an d'Groussregioun? Sinn net ëmmer méi Leit mat enger Laktose Intoleranz gehait déi keng Mëllech oder Jughurt méi iessen sollen?

De Waasserverbrauch vun FAGE soll bei 2.000 Meterkibb den Dag leien oder de Verbrauch vun 12.500 Awunner ausmaachen. Kënne mir eis dëse Luxus wat de Waaserverbrauch ausmécht iwwerhaapt nach leeschten? Hu mir net elo schonn Zäitweileg Problemer mam Drénkwaasser? Kréien net elo schonn Gemengen op der Musel Drénkwaasser aus Däitschland? An da solle mer weider Wunnengen bauen wou och nees Drénkwaasser fir d'Awunner gebrauch gëtt.

Missten net virun allem Déi Gréng, bei esou engem groussen Drénkwaasser verbrauch, dem CO2 ausstousse beim liwweren vun der Mëllech a beim Verkaf an dem Transport vun deem Jughurt dergéint sinn?

Solle mir bei eiser Ernährung, eisen Iesswueren net op Frësch National a Regional Produkter setzen? Heescht Regional net an engem Ëmkrees vun +- 250 KM?

Wann ech mech net ieren, hu mir Lëtzebuerger a Regional Produzenten déi sech vill Méi ginn hir Produkter op de nationalen a regionalen Maart ze bréngen. Ass deenen hiren Drénkwaasser verbrauch net manner héich ewéi deen vun FAGE? Gëtt et do keen manner groussen Transport Wee, manner CO2, Stau asw?

Wéini ginn dës Produzenten vun der Regierung ënnerstëtzt? Wéini ginn eis Baueren vun der Regierung, der EU ënnerstëtzt? Wéini ass endlech Schluss de Bauer fir Welt Erwäermung der Klima Verännerung responsabel ze maachen?

Läit d'Ursaach nët ënnert anerem bei der Unzéiung vun der Äerd zum Mount? Ass dëst net eng natierlech Entwécklung vun eiser Äerd an dat iwwert méi ewéi 7 Milliounen Joeren?

Wéi heescht een vun der Regierung hire Sloganen: Nohalteg! Wat heescht dat? Ass dat net manner CO2, manner Transport, méi Regional, asw?

Wat wëlle Mir, wat brauche Mir? Wat mécht d'Regierung?

Brauche mir Firmen déi eist noutwennegt Drénkwaasser brauchen oder soll ech soen Verbëtzen?

Muss d'Regierung, de Kapitalismus, net endlech gebremst ginn ?

Wëlle mir Ekologesch, Ëmweltfrëndlech a Regional op +- 250 KM produzéieren a verkafen oder wëlle mer esou viru furen ewéi bis elo?

Wann FAGE eng Autorisatioun hei zu Lëtzebuerg krit, soll dann déi ekologesch Emweltbesuergten Regierung net missen Demissionéieren? Hunn Déi Gréng dann nach eng Daseinsberechtegung? Kann eng Regierung déi sech Ëmweltschutz, Energiespueren, Nohaltegkeet op de Fändel schreift an dësem Fall dann nach Regéieren ouni d'Vollek ze verdommen a sech selwer ze beléien?

Gëtt an Zukunft, net een vun eisen gréissten Problemer eist Drénkwaasser an eis Ernährung?