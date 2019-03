E Samschdeg an e Sonndeg kann een an der Luxexpo eng Hellewull al Autoe bewonneren. Organiséiert gëtt dat ganzt vun der Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun.

An deem Kontext huet Federatioun Fuerderunge gestallt. D'Lëtzebuerger Oldtimer-Federatioun stellt sech d’Fro firwat den Präiss vun der technescher Kontroll vun engem Oldtimer ëm 30 Prozent eropgesat goufe. Dowéinst, wëll een elo dat d’Fraisen un de normalen Auto ugepasst ginn. An deem Kontext, hätt een e Bréif un d’SNCT geschéckt, fir eng Begrënnung ze kréien vun där Hausse.

D'Oldtimer-Federatioun wëll och dat e “Controle allegé” an Zukunft agefouert gëtt, fir déi sécherheetsteschnech Punkten, ewéi beispillsweis Pneuen, ze kontrolléieren. An deem Kontext hätt een eng Entrevue mam Nohaltegkeetsminister François Bausch ugefrot, wou een elo op eng Äntwert waart.

Dëst Joer steet den Autojumble ënnert dem 50. Anniversaire vum Ford Capri. Seng international Premiere hat den Auto am Januar 1969 um Bréisseler Autosalon. Nach am selwechte Mount gouf de Won zu Bonn der Presse presentéiert, ier een am Februar op de Marché koum. Vun 1969 bis 1986 gouf de Ford Capri produzéiert. Bis 1974, goufen iwwert 1 Millioun Exemplairen vun der eischter Capri-Generatioun verkaaft.

Fir Nostalgiker a Motorsport-Frënn ass de Ford Capri mat sengen 150 PS dee sportlechste Modell vun der Mark. Fir ronn 15.000 däitsch Mark krute Fuerer deemools d'Méiglechkeet den Auto mat 6 Zylinder ze kafen. Um Autojumble, wou eng 100 Exposanten präsent sinn, ginn sech dëse Weekend eng 5.000 Visiteuren erwaart.