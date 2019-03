Déngschtween sinn ëmmer e beléift Diskussiouns-Thema. De Marc Goergen vun der Piratepartei huet dozou eng parlamentaresch Fro gestallt.

Aus där parlamentarescher Fro geet ervir, datt de Staat fir 20 Ministère genee 2.000 Autoen ugemellt huet.

Zejoert goufen zum Beispill fir dës Ministèren nei Autoen an der Valeur vun engen 2,4 Millioune kaf, am Joer 2015 hu sech dës Ausgaben op eng ronn 4 Millioune chiffréiert.

Tëscht de Ministère ginn et natierlech grouss Variatiounen, wat d'Zuel vun den Déngschtween ugeet, well hei ënnerschiddlech Verwaltunge mat agerechent ginn. Esou huet de Ministère vun der bannenzegster Sécherheet, also mat der Police, eng ronn 900 Autoen, den Educatiounsministère der eng 220 an den Ausseministère eng 70.

Lues a lues klëmmt de Staat och op Elektroautoen an Hybriden ëm. Zejoert goufe 35 esou Modeller nei ugeschaaft.

De Mobilitéitsminister François Bausch präziséiert weider, datt d'Autoe vun de Regierungsmemberen exklusiv vun den 3 däitsche Marken Audi, BMW a Mercedes sinn. Dës Ween sinn an der Moyenne 3 Joer al. Dëst Joer solle 4 esou Gefierer duerch Plug-In-Hybrid- oder Elektroween ersat ginn.