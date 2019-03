Vläicht hutt Dir et an de leschte Wochen selwer matkritt, nuets ginn d’Tunnellen uechtert d’Land nämlech fir de Verkéier gespaart.

Wat d’Leit dann net ze gesi kréien: déi grouss Botzaktioun, déi déi Zäit dobanne leeft. 2 Mol am Joer muss an den Tunnellen hei am Land dës Aarbecht gemaach ginn, an dat huet och seng Grënn. Wéi eng dat sinn, a wéi sou eng Tunnel-Botz ausgesäit, ware mir eis fir Iech ukucken.

Den 19. Mäerz war den Tunnel ënnert dem Rond-point Serra um Kierchbierg un der Rei, fir gebotzt ze ginn. Ee vun iwwer 20 Tunnellen. Eng Schwäizer Firma ass zwou Wochen am Land, fir sech ëm dës Aarbechten ze këmmeren.

D’Ponts et Chaussées loossen d'Tunnellen zweemol d’Joer botzen. Dem Ralph Di Marco no ass dat aus Sécherheetsgrënn néideg.

D'Tunnelle ginn net just fir d‘Botzaarbechte gespaart, ma kuerz drop nach eng Kéier wéinst Maintenance-Aarbechten.

Insgesamt gi 25 Tunnellen a Wëldbrécke gebotzt. Nach bis e Sonnden ass d’Firma aus der Schwäiz hei. Dono geet et fir si zeréck, ier si am Hierscht dann erëm lassleeën. Dann huet sech erëm duerch d’Ventilatoren an den Trafic Knascht gesammelt.

