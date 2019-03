D'Automobiliste si gutt beroden, den 3. Abrëll de Fouss vum Gas ze loossen: Geplangt sinn europawäit Vitesskontrollen, och am Grand-Duché.

Am Kader vum Kampf géint Vitess-Exzesser huet d'Lëtzebuerger Police annoncéiert e Mëttwoch den 3. Abrëll um europawäite Speedmarathon matzemaachen. Wärend 24 Stonnen ginn deemno massiv preventiv a repressiv Kontrollen duerchgefouert.

An Zesummenaarbecht mat der Tispol ginn a 25 Länner d'Chauffere geblëtzt. Mat Hëllef vun deene Kontrollen hätt ee wëlles, d'Chaufferen zousätzlech ze sensibiliséieren.

D'Police huet annoncéiert d'Leit op de sozialen Netzwierker mam Hashtag #SpeedMarathon z'informéieren a mat Fotoen ze fidderen. Tëscht 13 a 14 Auer organiséiert d'Police op Facebook Froen-Äntwert-Ronn.

Speedmarathon 2019

Dans le cadre de la lutte contre les excès de vitesse, la Police participera à l'édition 2019 du Speedmarathon le mercredi, 3 avril 2019. Pendant 24 heures (00.00-24.00 heures), elle procédera à de nombreux contrôles de vitesse préventifs et répressifs sur l'ensemble du territoire.

L'opération se déroule au niveau européen sous la tutelle de TISPOL (Traffic Information Police) et a lieu conjointement dans 25 autres pays européens.

Le Speedmarathon sert à sensibiliser la population aux dangers liés aux excès de vitesse en vue de prévenir des accidents de la route. En effet, la vitesse reste la principale cause des accidents mortels.

Tout au long de la journée, la Police partagera des reportages photos et des informations sur ses canaux Facebook et Twitter, en utilisant le hashtag #SpeedMarathon sur Twitter. De 13.00 à 14.00 heures, une séance questions-réponses aura lieu sur la page Facebook Police Luxembourg. Pendant celle-ci, les followers auront l'opportunité de poser leurs questions sur la sécurité routière à Monsieur André Schaack du Service national de la circulation et de la sécurité routières de la Police.