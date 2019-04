De Chantier soll nach bis Juli 2020 daueren, wat engem Syndicat d'Innitative fill Suerge mécht.

"De gréisste Problem ass, wéi iwwerall, de Verkéier! An dee gëtt dëst Joer nach méi grouss, duerch de Chantier zu Eech!“. Dat seet de President vum Syndicat d'initiative Eech-Dummeldeng-Weimeschkierch am Virfeld vun deem senger Generalversammlung e Méindeg den Owend am Drescherhaus zu Dummeldeng.

Dem Pit Ludwig no huet de Schantjen, CREOS-Électricité mécht Infrastrukturaarbechten do, nach nëmme sou hallef ugefaangen. Dobäi sollt et am Mäerz lassgoen. D'Leit aus de betraffene Quartiere géifen de Moment awer scho bal am Verkéierschaos ënnergoen.

„Op der Eecher Plaz geet elo scho moies an owes bal näischt méi!“, betount de President vum Syndicat d'initiative Eech-Dummeldeng-Weimeschkierch.

"D'Leit mussen op den ëffentlechen Transport, do gesi mir keng aner Léisung. Et ginn ëmmer méi Autoen." Den Trafic ass, seet de Pit Ludwig, „e risege Problem net nëmme fir eis, mä fir d'ganz Stad!“

Et ass eng Zäit, eng Phas vun 3 Méint, wou d'Eecherstrooss just op enger Säit ze befueren ass, dat Richtung Stad. D'Busser aus der Stad ginn dann ofgeleet. Ma e grousse Problem gëtt et fir de Bus 12, deen dann an en anere Chantier geréit an esou kommen déi Bussen alleguer net méi op Eech, fäert de Pit Ludwig.

Et hätt een de Stater Busservice gefrot, wéi dat géif goen, awer nach keng Äntwert dorop kritt. "Si hunn awer gesot, si géifen eis esou séier wéi méiglech eng Äntwert ginn, wéi d'Busser de géife fueren." Well aktuell kënne vill Leit ronderëm d'Rue des Sources keen direkte Bus méi huelen.

Vun de Geschäftsleit aus dem Quartier hätt kee sech beim Syndicat d'initiative gemellt, dofir awer eng Déierendoktesch, déi sech freet, wou hir Cliente kënne parke goen. Well dee Parking, deen do ass, gëtt geholl, fir d'Saache vum Chantier ofzestellen.

Och Leit, déi vum Kierchbierg erfort kommen, kéimen net méi op d'Eecher Plaz, wann d'Bréck dohier zwee Méint gespaart ass. Wuel hätt ee gesot kritt, de Chantier sollt zum Deel an de Vakanze sinn. Nawell géif et vill Leit ginn, déi wéilten an d'Stad fueren, vum Kierchbierg aus. Et gouf schonn eng Informatiounsversammlung vun der Gemeng zu Beggen, an där ganz hëtzeg diskutéiert gi wär, well vill Leit net frou gewiescht wären. Et gëtt nämlech nach aner Chantiere ronderëm. Deen heite soll iwwregens 16 Méint daueren, bis Juli dat anert Joer.

"Et gi jo ëmmer Problemer", seet de Pit Ludwig. "Dowéinst rechne mir scho mat op d'mannst 2 Joer. Soss wier dëst héchstwahrscheinlech den éischte Chantier, dee mat Zäite fäerdeg wier".

Restauratioun spiert schonn éischt Impakter

Chantier zu Dummeldeng: Haart Zäiten fir d'Awunner Bis 2020 soll de Chantier daueren, elo schonn ass et chaotesch op de Stroosse ronderëm, ma de grousse Chantier ass emol nach net am Gaangen.

Och wann et elo scho Problemer ginn, steet de "grousse" Chantier eréischt virun der Dier. Am Mäerz elo hunn d'Aarbechte vun der Creos ugefaangen. Puer méi kleng Lächer goufe gemaach. Zu Ännerungen am Verkéier koum et awer nach net. Ma der Restauratioun no bleiwen d'Clienten elo schonn ewech. An engem méi konkrete Fall wiere mëttes keng 20 Dëscher méi gedeckt, ma just nach 5-6.

Et wier ee virun den Aarbechte gewarnt ginn, ma net fréi genuch, fir sech richteg drop anzestellen, esou d'Kritik.

De richtege Verkéierschaos léisst zwar nach op sech waarden. Dëse soll awer am August lassgoen, da gëtt vun der Eecher Plaz un a Richtung Beggen gespaart.

Parallel dozou gëtt dann och d'Strooss vum Kierchbierg erof op Dummeldeng zougemaach. D'Bréck op der Rue Munchen-Tesch soll fir 2 Méint zougemaach ginn, och fir de Busverkéier, e Problem fir déi Lokal.

D'Generalversammlung vum Syndicat d'initiative Eech-Dummeldeng-Weimeschkierch huet de Méindeg den Owend um 20 Auer am Drescherhaus zu Dummeldeng ugefaangen.