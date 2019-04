Dat ass een Elementer aus engem grousse Mesurëpak. Deen wëll d'Regierung Ënn Mäerz presentéieren.

Et war just en Abrëllsgeck: d’Radaren zu Lëtzebuerg hunn all richteg geblëtzt. 25 fix Radare ginn et geschwënn zu Lëtzebuerg. Dobäi kommen déi reegelméisseg mobil Vitesskontrolle vun der Police.

Nei ass en Radar op enger Remorque dee rezent op der Escher Autobunn geblëtzt huet. Wéi et aus dem Transportministère heescht, wär schonn en zweete Radar bestallt. An e sougenannte Streckeradar soll fir Ënn dës Jores op der Iechternacher Streck opgestallt ginn.

Nei ass d'Nouvelle aus dem Transportministère dass Radaren installéiert solle ginn, déi kontrolléieren, ob d'Automobilisten och bei der rouder Luucht stoe bleiwen. Den éischten Radar fir rout Luuchten soll op de Schlammestee kommen.

Dat alles sinn Elementer aus engem grousse Mesurëpak. Deen wëll d'Regierung Enn Abrëll presentéieren.