D'Industrie Zonen tëscht Beetebuerg an Diddeleng entwéckele sech duerch den CFL Multimodal rasant. Doduerch klëmmt natierlech den Trafic u Camionen.

Fir deem Rechnung ze droen an de Verkéier fir an Diddeleng eran an eraus flësseg ze halen, entsteet bis Enn d'nächst Joer e risege Rondpoint op der N31.

Dësen neie Kreesverkéier huet spéider 3 Spuren, 6 Sortien a kascht 51 Milliounen Euro. Et ass spéider den zweetgréisste Rondpoint am Land.