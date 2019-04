Nom Dieselskandal gëtt et elo eng Klo vum Parquet général Braunschweig géint de fréiere VW-Chef Martin Winterkorn.

Dem fréiere Manager vu VW Martin Winterkorn gëtt Bedruch a Steierhannerzéiung reprochéiert.

De Parquet vu Braunschweig hat eng Prozedur lancéiert, dobäi géif et ëm Iwwerweisungen a Milliounenhéicht goen. 10 Milliounen Euro sollen an de leschten zwee Joer op Konten an der Schwäiz gefloss sinn, Stéiere sollen net bezuelt gi sinn.

An der Dieselaffär riskéiert de Winterkorn scho Schuedenersatz mussen ze bezuelen, wa sollt erausfonnt ginn, datt hie seng Flichten net erfëllt huet. Elo riskéiert hien mat der neister Enquête och e perséinleche Schued.