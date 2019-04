Vum 30. Abrëll un ass d'E411 tëscht Arel an der Lëtzebuerger Grenz nees mat alle Spuren an deenen zwou Direktiounen op.

D'Vitess ass awer nach hei bis de 7. Mee op 90 Kilometer an der Stonn limitéiert.

De 7. Mee soll och op dësem Stéck de Co-Voiturage op der Panne-Spur lancéiert ginn.

D'Konditioun, fir d'Panne-Spuer ze notzen, ass, datt op d'mannst 3 Leit an engem Gefier sëtzen. Kontrolléiert gëtt via Kameraen. Wie fuddelt an erwëscht gëtt, bezilt 58 Euro.