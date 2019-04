Den Ament ass d'Streck tëschent der Stäreplaz an der Paräisser Plaz en eenzege Chantier. Schold dorunner: d'Aarbechte vum Tram.

D'Stäreplaz, genee sou wéi déi Nei Avenue sinn op quasi 2 Spure reduzéiert, wat gréisser Perturbatiounen am Trafic mat sech bréngt.

Wären et nëmme Schinnen, déi verluecht misste ginn, géif den Tram scho längst tëschent dem Findel an der Gare zirkuléieren, mee sou ass et awer net. Et gëtt vun dësem Chantier profitéiert, fir de ganzen ënnerierdesche Reseau vu Kabelen a Leitungen ze erneieren an ze verleeën, fir dass näischt méi ënner de Schinne verleeft, wat an der Zukunft den Tram-Verkéier kéint perturbéieren, am Fall vun enger Fuite oder Pann.

Et gëtt also mat dësen Aarbechten och an d'Zukunft investéiert an et muss ee sech wuel nach gedëllegen, well den Tracé-Stäreplaz bis op d'Gare eréischt am Dezember 2020 sollt fäerdeg sinn.