D’Regierung hat jo decidéiert, d’Accisen um Sprit an d’Luucht ze setzen, dat beim Bensin ëm 1 Cent pro Liter, a beim Diesel ëm 2 Cent de Liter.

Engersäits fléissen dës Méi-Recetten an de Staatsbudget an zum aneren Deel an de Klima-Fong.