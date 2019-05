Vu 7 bis 17 Auer gëtt op der Areler Autobunn an Direktioun Zéissenger Kräiz geschafft.

Dofir sinn zwou Bretelle zou op der Helfenterbréck, fir do vun der A6 erof- respektiv op si eropzefueren, an d'A6 ass op der Héicht vun der Helfenterbréck op eng Spur reduzéiert.

Offiziell Info

Chantier sur l'échangeur Helfenterbruck (05.05.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l'aménagement de l'échangeur Helfenterbruck sur l'autoroute A6 le dimanche 5 mai 2019 de 7 jusqu'à 17 heures.

Barrages et déviations

Le dimanche 5 mai à partir de 7 jusqu'à 17 heures, le barrage suivant est mis en place:

• La bretelle d'accès de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de la croix de Cessange de l'autoroute A6;

• La bretelle de sortie de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et en direction de la N34;

• La circulation sur l'A6 à hauteur de l'échangeur Helfenterbruck en direction de la croix de Cessage est réduite à une seule voie.

Le trafic en provenance de la N34 et en direction de la croix de Cessange de l'autoroute A6 est dévié via l'échangeur Strassen (Sortie 4) de retour sur l'autoroute A6 en direction de la croix de Cessange.

Le trafic en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et en direction de Helfenterbruck (N34) est dévié via la croix de Cessange et l'échangeur Leudelange-Nord (Sortie 1) de l'A4 de retour sur l'A6 en direction de l'échangeur Helfenterbruck.

Les bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur Helfenterbruck sont barrées jusqu'à la fin du chantier vers 17 heures.