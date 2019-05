Wéinst enger technescher Pann op der Linn 60 fueren aktuell, dat nach bis Mëtternuecht, keng Zich tëscht Esch an Däitsch-Oth. Ersatzbusser ginn agesat.

Donieft warnen d'CFL, datt et op der ganzer Linn 60 zu Verspéidungen oder esouguer méiglechen Ausfäll kéint kommen.

De Communiqué vun den CFL:



En raison d’une panne technique affectant un train circulant, sur la ligne 60, au niveau d’Audun-le-Tiche, la circulation des trains sur le tronçon entre Esch-sur-Alzette et Audun-le-Tiche a été interrompue dans les deux sens, peu après 16h30 et ce jusqu’à 0h00 aujourd’hui. Les CFL ont mis en place un service de bus de substitution au départ d’Esch-sur-Alzette et à destination d’Audun-le-Tiche. Des retards et suppressions supplémentaires impactant la ligne 60, sont à prévoir. Les CFL vous tiendront informés de l’évolution de la situation.