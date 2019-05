"Autoen zielen" kléngt zimlech einfach, dëst fuerdert awer eng gutt Opmierksamkeet an dacks och Multitasking, wéi iech am Reportage erkläert gëtt.

Mir hu si schonn all eng Kéier gesinn an ons villäicht d’Fro gestallt, wat et ass. An deene Kabaisercher setze Leit mat vill Gedold a Konzentratioun, déi de Verkéier zielen. Et ginn zwou Aart a Weisen, déi d'Stad Lëtzebuerg dofir asetzt.

D'Ofbéie gëtt ganz genee ënnert d'Lupp geholl. Esou ass eng Persoun zoustänneg fir gläich 3 verschidde Richtungen: Riichtaus fueren, no lénks oder no riets ofbéien. Fir déi Persoun niewendru sinn et d'Autoen, déi aus där anerer Richtung kommen an och nees hei a verschidde Richtunge kënnen ofbéien. Et ass een Job, dee Multitasking erfuerdert. Fir den Nico Walisch, deen dat schonn zanter Jore mécht, awer kee Problem. Hie huet de Kollege vun der Tëlee och en Interview ginn, datt wärend hie weider d'Autoe gezielt huet.

Stéiere soll ee si jo u sech net. Ausser Leit, déi de Parking wëlle bei hinne bezuelen, hate si der awer och schonn, déi en Hamburger bestelle wollten. Déi meescht, déi sech dëser Erausfuerderung stellen, si Pensionären oder Studenten. De Marco mécht dëst mat senger Fra zesummen. Een optimalen Zäitverdreif fir si zwee, déi schonn zanter Éiwegkeete bestuet sinn.

All eenzelen Auto ass do wichteg, fir Daten ze sammelen an esou de Verkéier kënnen ze optimiséieren.

Wärend de Rush-Hour-Zäiten tëschent 7 a 7.30 Auer moies sinn an dëser hallwer Stonn ganzer 640 Autoe bei ons op der Kräizung laanscht gefuer.