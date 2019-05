Op der Europameeschterschaft am Tram-Fueren zu Bréissel koum d'Team Lëtzebuerg mam Samira Belbachir an Tiago Ferreira op déi 4. Plaz.

Den 3. a 4. Mee war zu Bréissel déi 8. Oplo vun der Tram-EM, offiziell "Tram-EM European TramDriver Championship". Fir déi éischte Kéier war och Lëtzebuerg derbäi, dat mam Samira Belbachir an Tiago Ferreira vu Luxtram a mam Coach François Ceglie, dee bei Luxtram responsabel ass fir d'Linnen an d'Formatioun.

Um Programm vun der EM stoungen Epreuven op dräi verschidden Zorten Trammen: een alen Tram TRUCK, eng PCC 7700 an eng Bombardier Flexity Outlook T3000.

6 Aufgabe waren op deene verschiddenen Trammen ze absolvéieren: "arrêt de précision", "évaluation de la distance latérale", "arrêt porte", "vitesse et estimation du freinage" an zum Schluss nach "Tram Bowling".

21 Länner waren am Ganze mat 25 Ekippe vertrueden ... an um Enn krut de den Tiago Ferreira Gold an der Kategorie "meilleur conducteur européen" a fir d'Ekippe Samira Belbachir an Tiago Ferreira gouf et eng 4. Plaz.

Den Europameeschter Tiago Ferreira ass dee jéngsten Tramschauffer vu Luxtram a gouf och am "Centre de formation professionnelle à la conduite du tramway" vu Luxtram forméiert.