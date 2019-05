Dat deelt de Parquet zu Stuttgart mat.

Och Porsche muss elo wuel déif an Täsch gräifen, dat am Kader vum Dieselskandal. De Parquet zu Stuttgart an Däitschland huet am Kader vum Skandal elo eng Strof ausgeschwat.

D'Duechtergesellschaft vu Volkswagen soll 535 Milliounen Euro Strof bezuelen.

Grond sinn ënnert anerem Verstéiss bei der Kontroll am Entwécklungsberäich, esou de Parquet.