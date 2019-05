Eng Campagne géint de Vol vu Vëloe gouf e Mëttwoch de Moien am Lycée Michel Rodange um Geesseknäppchen presentéiert.

D'Stater Police huet dës Campagne zesumme mat enger Première vun der Konschtsektioun aus dem Michel Rodange lancéiert.

Et wär eng Preventiounsmesure, ëmmer méi Vëloe géifen nämlech geklaut ginn. Am Kader vun der Campagne hu Police a Schüler Plakater an Deplianten entworf, déi och nëtzlech Tuyaue fir d'Besëtzer vun Drotiesele ginn.

Et soll een zum Beispill e massiivt a qualitatiivt Schlass benotzen. Weider gëtt nach recommandéiert, eng Foto vu sengem Vëlo ze maachen an d'Informatiounen ze notéieren.

De Visuell vun der Campagne kënnt vum Schüler Jeff Mandres.

Informatioune vun der Police

Présentation de la campagne de sensibilisation contre le " VOL DE VELOS "

Le 8 mai 2019, le directeur du Lycée Michel Rodange, Jean-Claude HEMMER, et le directeur central de la police administrative, Pascal PETERS, ont présenté la campagne de sensibilisation contre le " VOL DE VELOS ".

Cette campagne a été initiée pour faire face à l'augmentation sensible des vols de bicyclettes au cours des dernières années.

La campagne, qui a été développée par le service de prévention de la criminalité de la région Capitale de la Police en collaboration avec une classe 1CCLE1 du Lycée Michel Rodange sous la responsabilité du professeur Noelle BIERCHEM, vise à sensibiliser les personnes par rapport à ce phénomène et fournit des recommandations pour mieux se protéger contre ce type de vol.

À cette fin, des panneaux ainsi que des dépliants contenant des conseils préventifs comme :

- utilisez un cadenas massif et qualitatif,

- notez toutes informations en relation avec votre vélo,

- faites une photo de votre bicyclette,

ont été créés.

Le visuel de la campagne a été développé par Jeff MANDRES. En effet, un concours d'idée a été lancé avec les élèves d'une classe 1CCLE1 du Lycée Michel Rodange. Lors de ce concours, d'excellentes idées ont été développées par les élèves. Le choix s'est finalement porté sur celle de Jeff MANDRES.

Les dépliants et les affiches seront distribués largement au cours des prochains mois et notamment lors des manifestations cyclistes.

Pour en savoir plus :

- Les vols de vélos : https://police.public.lu/fr/prevention/vols/bicyclettes.html

- Le service de codage de cycle de mobilité douce de la Police : https://police.public.lu/fr/prevention/vols/bicyclettes/codage-velo.html

- Youtube: Fahrraddiebstahl vermeiden : https://www.youtube.com/watch?v=0OtVHNiTLCo