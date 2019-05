Vun e Freideg den Owend 21 Auer bis e Méindeg de Moie géint 6 kënnt een net vum Zéissenger Kräiz op dat Gaasperecher.

E Freideg den Owend un ass dann, nieft der Streck tëscht dem Zéissenger a Gaasperecher Kräiz, och d'Opfaart a Richtung Zéissenger Kräiz zou, wann ee vun der Escher A4 kënnt an a Richtung Areler A6 wëll fueren.

Och kënnt een net méi iwwert d'A6, vun der Belsch-Lëtzebuerger-Grenz direkt op d'A4 a Richung Rondpoint Märel. Hei muss een a Richtung Esch fueren an zeréck iwwert den Echangeur Leideleng Nord.

Och kann een bei der Sortie Leideleng Nord net méi no lénks ofbéien, fir op d'N4 ze fueren, wann een aus der Richtung vum Zéissenger Kräiz kënnt. Hei leeft d'Deviatioun iwwert de Rondpoint.

Weider ass d'Diddelenger A3 a Richtung Frankräich op der Héicht vum Gaasperecher Kräiz op eng Spur limitéiert.

PDF: D'Kaart am Detail

All d'Detailer an d'Deviatiounen am Communiqué

Chantier sur l'autoroute A6 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich (10-13.05.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A6 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich à partir du vendredi 10 mai vers 21 heures jusqu'au lundi 13 mai 2019 vers 6 heures.

Barrages et déviations:

Le vendredi 10 mai vers 21 heures jusqu'au lundi 13 mai vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• Les bretelles d'accès de la croix de Cessange en provenance de l'autoroute A4 et en direction de l'autoroute A6;

• La bretelle d'accès de la croix de Cessange en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et en direction du rond-point Merl de l'A4;

• Le tourne-à-gauche de l'échangeur Leudelange-Nord en provenance de la croix de Cessange de l'A4 et en direction de la N4;

• L'autoroute A6 en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich;

• L'A3 à hauteur de la croix de Gasperich en direction de la frontière franco-luxembourgeoise est limitée à 1 voie.

Le trafic en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et en direction de Hollerich est dévié à partir de la croix de Cessange via l'échangeur Leudelange-Nord (Sortie 1) de retour sur l'A4 en direction du rond-point Merl de l'A4.

Le trafic en provenance du rond-point Raemerich de l'A4 et en direction de la fontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 est dévié à partir de la croix de Cessange via le rond-point Merl de retour sur la croix de Cessange en direction de l'A6.

Le trafic en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et de l'autoroute A4 et en direction de la croix de Gasperich via l'A6 est dévié à partir de la croix de Cessange via les autoroutes A4-A13-A3 jusqu'à la croix de Gasperich.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A6 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations de trafic sont attendues le 10 mai déjà en début de soirée.