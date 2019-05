Vu 7 Auer un an dat bis 13 Auer gëtt am Tunnel op der A7 den Eeschtfall geprouft.

Fir dësen Exercice ass souwuel de CGDIS, d'ITM an d'Lëtzebuerger Police am Asaz. Den Tunnel gëtt dann och wärend där Zäit fir den Trafic gespaart.

Wann ee vu Lëtzebuerg aus kënnt, gëtt een iwwert den Echangeur Luerenzweiler, iwwer d'N7 a Richtung Miersch zeréck op den Echangeur Mierscherbierg bruecht an dann nees op d'Autobunn.

Aus der Richtung Fridhaff leeft et iwwert den Echangeur Mierscherbierg, d'N7 an den Echangeur Luerenzweiler.

Exercice grandeur nature dans le tunnel Gosselerbierg (12.05.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), en collaboration avec l'Inspection du travail et des mines (ITM) et la Police Lëtzebuerg, organisent le dimanche 12 mai de 7 à 13 heures un exercice grandeur nature dans le tunnel Gosselerbierg pour le personnel du tunnel et les services d'intervention d'urgence tel que stipulé par art. 37 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2007 relatif aux mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers. Ces tests sont indispensables et obligatoires afin de garantir la sécurité des usagers du tunnel en cas d'incident.

Barrages et déviations:

Le dimanche 12 mai 2019 de 7 à 13 heures le barrage suivant est mis en place:

- Le tunnel Gosselerbierg est barré dans les deux sens;

- Le trafic en provenance de Luxembourg est dévié à partir de l'échangeur Lorentzweiler via la N7 en direction de Mersch jusqu'à l'échangeur Mierscherbierg;

- Le trafic en provenance de Fridhaff est dévié à partir de l'échangeur Mierscherbierg via la N7 jusqu'à l'échangeur Lorentzweiler.