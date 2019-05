Weider ginn et nach ëmmer Problemer vum Käler-Potto, deen als méiglech Deviatioun vun dësem Chantier ka genotzt ginn.

De ganzen Tronçon, dat vum Parking vum Supermarché un a bis bei d'Kräizung mat der Rue Neuve, laanscht de Kierfecht, ass fir de kompletten Trafic gespaart, datt vum 13. Mee um 6 Auer bis den 29. Mee um 17 Auer. Och den Accès fir de Parking vum Kierfecht ass doduerch zou.

D'Deviatioun leeft, fir den Transitverkéier, iwwert de Käler-Potto, wou awer aktuell nach de Verkéier mat Chantiersluuchte gereegelt gëtt, dat, nodeem sech op dëser Plaz d'Strooss deforméiert hat. Déi lokal Deviatioun leeft op béide Säite iwwert d'Rue Thomas Byrne, d'Rue Piere Schiltz an Rue du Faubourg.

Donieft ginn och d'Arrête vun de Busse verluecht. Wéinst dësem Chantier wäert et och op verschidde Plaze verbuede sinn, fir do ze parken.

D'Informatioun vun der Gemeng:

Rue Principale partiellement barrée à partir du 13 mai 2019

L'Administration communale de Kayl tient à vous informer que l'administration des Ponts & Chaussées va procéder aux travaux de réfection de la rue Principale à partir du 13 mai 2019.

Par conséquent, le tronçon entre le parking du supermarché et la rue Neuve est barré à toute circulation à partir du lundi, 13 mai 2019, 06h00 jusqu'au mercredi, 29 mai 2019, 17h00.

La déviation du trafic transitoire se fera via le poteau de Kayl. La déviation locale se fera en double sens via la rue Thomas Byrne, la rue Pierre Schiltz et la rue du Faubourg.

Les interdictions de stationnements suivantes sont en vigueur pour la durée du chantier :

• Parking du cimetière de Tétange (installation de chantier) ;

• Rue du Faubourg à Kayl (tronçon maisons 4 à 10, tronçon maisons 44 à 52 et tronçon maisons 89 à 97).